https://ria.ru/20220523/tskad-1790142771.html

Проезд по ЦКАД: как оплатить по номеру авто, тарифы, участки

Оплата проезда по ЦКАД: тарифы, участки, как оплатить по номеру автомобиля

Проезд по ЦКАД: как оплатить по номеру авто, тарифы, участки

В 2021 году в Подмосковье завершили строительство платной Центральной кольцевой автодороги(ЦКАД). Оплата за проезд списывается по госномеру транспортного... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:06

2022-05-23T16:06

2022-05-23T16:06

россия

автодор

автомобильные дороги

штрафы

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В 2021 году в Подмосковье завершили строительство платной Центральной кольцевой автодороги(ЦКАД). Оплата за проезд списывается по госномеру транспортного средства автоматически, если водитель использует специальное устройство – транспондер. Как оплатить поездку, что делать, если не списались деньги, какие предусмотрены штрафы и где расположены бесплатные участки – в материале РИА Новости.ЦКАДЦентральная кольцевая автодорога — это скоростная магистраль общей протяженностью 336,4 км. Дорога соединяет основные выезды из столицы в Подмосковье: Московскую кольцевую автодорогу (МКАД), Большую и Малую бетонки. На ЦКАД есть платные и бесплатные участки.Строительство трассы началось в 2014 году и в июле 2021 года в эксплуатацию переданы все участки: ЦКАД-1, ЦКАД-3, ЦКАД-4, ЦКАД-5, ЦКАД-3-5.Раньше выезд из Москвы осуществлялся на двухполосную дорогу с многочисленными пробками. За счет строительства центральной автомагистрали теперь водители могут двигаться быстро и с комфортом. К тому же, с февраля 2021 года грузовикам массой выше 12 тонн, запрещено пользоваться МКАД, их перенаправили на ЦКАД, А-107 и А-108.Платные участкиУчасток ЦКАД-1 соединяет территории Домодедово, Подольска и Новой Москвы. Его общая длина составляет около 50 км.Участок ЦКАД-3 (его длина 106 км) соединяет автодорогу М-11 “Нева” и М-7 “Волга” и территории Щелково, Черноголовки, Солнечногорска, Ногинского, Пушкинского и Дмитровского городских округов. Преодолеть путь с юго-востока до северо-запада Подмосковья можно примерно за час.ЦКАД-4 располагается между М-7 “Волга” и М-4 “Дон”, также соединяет Электросталь, Домодедово, Раменское, Воскресенск, Ногинск, Павлово-Посад. Общая длина дороги – 97 км.ЦКАД-3-5 — самый короткая часть автобана, его протяженность почти 6 км. Проходит от М-10 “Россия” и М-11 “Нева” и по северо-западу Московской области. Соединяет 3-й- и 5-й участки в кольцо.Тарифы и скидкиМинимальный тариф составляет 22,5 руб. за проезд по трассе М-10 “Россия” и М-11 “Нева”. Самый дорогой тариф – на участке М-11 “Нева” - ПК-5: 1210 руб.Водители могут оплачивать проезд тремя способами: наличными, через транспондер T-pass “Автодор” и T-pass других эмитентов.Скидку можно получить за счет оплаты через транспондер, ее размер зависит от пройденного расстояния: от 15% до 40%.Скидка 15% предоставляется на участке М-11 “Нева” - Никольское-Горки (А-107): РВП 13 км, скидка в 40%:Более подробно с тарифами можно ознакомиться на сайте "Автодора".Платной автомагистралью пользуются не только водители грузовиков из-за существенной экономии, но и водители легковых автомобилей даже несмотря на то, что есть бесплатные аналоги.Подробности объяснил Петр Шкуматов, координатор движения “Синие ведерки”: “На ЦКАД можно отметить хорошее качество автобана: наличие отбойников, искусственное освещение на всех участках, а за счет плавных поворотов почти не приходится притормаживать. Как-то мне нужно было попасть из Домодедово в Солнечногорск. Навигатор предложил путь М-2 — МКАД –- М-10. Прозябать в пробках 3,5 часа я не хотел. Выбрал объезд по ЦКАД, который по протяженности был почти в два раза длиннее. В результате путь преодолел чуть меньше, чем за пару часов. ЦКАД — это отличный вариант для тех, кто хочет добраться к пункту назначения как минимум в два раза быстрее обычного”.Оплата с помощью транспондераНа ЦКАД работает система, позволяющая оплачивать проезд без остановок. Для этого установлены специальные рамки (РВП), фиксирующие каждое транспортное средство по его госномеру. Оплата автоматически списывается со счета транспондера бесконтактным способом. Если у водителя нет этого устройства, то транзакция фиксируется по его ТС.Транспондер — это гаджет размером со спичечный коробок. Устройство предназначено для того, чтобы оплачивать проезд в бесконтактном режиме по всем платным магистралям. Оплата производится автоматически, когда транспортное средство проезжает под П-образными рамками. Важно заранее пополнить баланс, чтобы не накапливать долг.Приборы продаются в офисах “Автодора”, на заправках и некоторых сетевых магазинах. Стоимость гаджета от 1,4 до 3,4 тыс. руб. Цена зависит от модификации.Пополнение счета транспондераПополнить счет можно разными способами. Наличными в любом центре обслуживания и продаж, в офисах “Автодора”, на заправках. Также банковской картой через приложение Росбанка, Тинькофф-банка, банка Уралсиб или Сбербанка, через личный кабинет на сайте “Автодора”. Многие автомобилисты отмечают, что последний способ наиболее удобный. Достаточно только указать номер банковской карты в личном кабинете и ввести сумму для списания.Если нет средств на транспондереЕсли на момент проезда по платной автодороге не было средств на транспондере, то можно проехать в долг. В этом случае нужно оплатить проезд в течение пяти дней. На лицевом счете транспондера образуется отрицательный баланс, который автоматически закроется при пополнении.Если водитель решил оплачивать проезд наличными и у него нет этого прибора, то ему нужно остановиться у пункта взимания платы для оформления протокола. Кассир сначала проверяет, нет ли у водителя задолженности, и только после этого составляет документ. Процесс оформления займет примерно час. В этом случае оплатить долг нужно в течение 10 рабочих дней.Оплата электронным билетомВместо использования транспондера проезд можно оплачивать электронным билетом — оформить его можно на сайте "Автодора" либо в мобильном приложении. Необходимо указать название участка, по которому планируется ехать, дату и время, госномер автомобиля, личную электронную почту и номер телефона. После билет приходит на электронную почту. В системе ЦКАД автоматически фиксируется оплата за проезд. Срок действия билета: 24 часа с момента оформления.ЗадолженностьО задолженности водителя информируют посредством телефонного звонка из “Автодора”. Уведомляют тех автомобилистов, чей долг превышает 1500 рублей. Также водителю направляется письмо с напоминанием на электронную почту.ПроверкаПроверить задолженность можно несколькими способами:Если требуется проверить задолженность по автопарку, тогда можно воспользоваться сервисом “Online ГИБДД”.На сайте или в мобильном приложении “Автодор” нужно перейти в раздел “Автомобильная дорога ЦКАД”, ввести госномер автомобиля, личный номер телефона и запросить данные.ОплатаВыделяют несколько способов погашения долга:Чтобы оплатить долг через приложение Сбербанка, нужно в личном кабинете перейти в раздел “Платежи”, в поисковой строке ввести “Автодор” или “ЦКАД”. После появится список стран, где нужно выбрать ту, где зарегистрирован автомобиль, и указать госномер. В форме оплатыпоявятся реквизиты и сумма долга. Далее необходимо подтвердить его погашение.Также задолженность можно погасить через портал “Госуслуги”. Для этого нужно зайти в раздел “Штрафы”, далее на страницу компании “Автодор” и произвести оплату после ввода реквизитов банковской карты.Если не списались деньги за проездБывает, что транспондер не сработал и деньги за проезд не списались. Например, водитель не закрепил устройство на лобовом стекле, и сигнал не дошел. В результате будет начислена задолженность.Система ориентируется на рамки, которые фиксируют госномер автомобиля, и по этим данным происходит начисление задолженности.Если водитель заметил, что средства не были списаны, то следует позвонить по номеру 2323 и объяснить ситуацию — понадобится сообщить госномер ТС и номер договора (его можно найти на электронной почте или в приложении).При невозможности решить вопрос по телефону, водителю нужно будет посетить ближайший центр продаж. В случае неисправности устройства его заменят на другое. Но в любом случае оплатить проезд нужно в пятидневный срок.Штрафы за неоплаченный проездЕсли не оплатить проезд своевременно, то водителя привлекут к административной ответственности и выпишут штраф в соответствии со статьей 12.21.4 КоАП РФ. Владельцу легкового ТС придется заплатить 1500 рублей, грузовой машины — 5000 рублей.При оплате проезда в течение 20 дней после того, как было вынесено постановление, штраф аннулируется. В противном случае придется заплатить еще и штраф.Если по истечении 70 дней штраф не будет уплачен, то Роспотребнадзор передаст его судебным приставам, которые спишут задолженность с личного банковского счета водителя. Также взыскивается исполнительский сбор в размере 1000 рублей для физлиц и 10 000 рублей для юрлиц.Бесплатные участкиЦКАД-5 — это бесплатный участок скоростной магистрали, который соединяет Звенигород, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Одинцовский, Истринский городский округа. Длина дороги достигает 76 км, из которых были построены только 28 км, а 48 км — это восстановленная магистраль А-107 Московского малого кольца.

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, автодор, автомобильные дороги, штрафы