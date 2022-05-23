ЦКАД в 2026: стоимость, как оплатить проезд и штрафы за неуплату

С 2021 года в Подмосковье работает платная Центральная кольцевая автодорога — ЦКАД. Проезд фиксируют камеры без шлагбаумов и остановок, оплатить его можно транспондером или по номеру машины. Сколько стоит проезд по ЦКАД в 2026 году, как его оплатить и какой штраф грозит за неуплату, — в материале РИА Новости.

Что такое ЦКАД

Подмосковье : Московскую кольцевую автодорогу (МКАД), Большую и Малую бетонки. На ЦКАД есть платные и бесплатные участки. Центральная кольцевая автодорога – это скоростная магистраль общей протяженностью 336,4 км. Дорога соединяет основные выезды из столицы в: Московскую кольцевую автодорогу (МКАД), Большую и Малую бетонки. На ЦКАД есть платные и бесплатные участки.

Строительство трассы началось в 2014 году и в июле 2021 года в эксплуатацию переданы все участки: ЦКАД-1, ЦКАД-3, ЦКАД-4, ЦКАД-5, ЦКАД-3-5.

Москвы осуществлялся на двухполосную дорогу с многочисленными пробками. За счет строительства центральной автомагистрали теперь водители могут двигаться быстро и с комфортом. К тому же, с февраля 2021 года грузовикам массой выше 12 тонн запрещено пользоваться МКАД, их перенаправили на ЦКАД, А-107 и А-108. Раньше выезд изосуществлялся на двухполосную дорогу с многочисленными пробками. За счет строительства центральной автомагистрали теперь водители могут двигаться быстро и с комфортом. К тому же, с февраля 2021 года грузовикам массой выше 12 тонн запрещено пользоваться МКАД, их перенаправили на ЦКАД, А-107 и А-108.

Федеральным законом № 257-ФЗ . Оператором дороги выступает государственная компания "Автодор" в лице ООО "Автодор — Платные дороги" (или "Единый оператор"). Тарифы регулируются постановлениями правительства РФ и ежегодно индексируются — порядок закреплен

Важно! ЦКАД относится к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, поэтому на ней действуют единые правовые нормы — от расчета платы до ответственности за ее неуплату.

Из каких участков состоит ЦКАД

В общей сложности кольцевая автодорога состоит из пяти участков как платных, так и бесплатных для автомобилистов:

ЦКАД-1 идет от М-11 до 11-го километра А-107 через Домодедово и Подольск;

ЦКАД-3 — самый протяженный, 106 км, через Щелково и Солнечногорск;

ЦКАД-4 длиной 97 км проходит через Раменское и Воскресенск;

ЦКАД-3-5 замыкает кольцо короткой вставкой около 6 км.

ЦКАД-5 — единственный бесплатный участок: это в основном реконструированная трасса А-107, где число полос увеличили с четырех до пяти.

Участок Платность Протяженность Между чем проходит ЦКАД-1 платный ~50 км М-11 — А-107 (11-й км) ЦКАД-3 платный 106 км М-11 — Горьковское шоссе ЦКАД-4 платный 97 км Горьковское шоссе — М-4 ЦКАД-3-5 платный ~6 км Ленинградское шоссе — М-11 ЦКАД-5 бесплатный 76,4 км А-107 (11-й км) — Ленинградское шоссе

Разрешенная скорость на платных участках — 110 км/ч, на ЦКАД-5 — 80 км/ч. "ЦКАД работает по системе "свободный поток" (free flow), то есть без шлагбаумов и остановок: камеры с лазерными датчиками фиксируют государственный номер и параметры каждого проехавшего автомобиля", — поясняет Ольга Климова, кандидат культурологии, юрист, филолог, экономист, доцент кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университет при Правительстве Российской Федерации.

Тарифы на проезд по ЦКАД

Фиксированной платы за проезд по ЦКАД не существует: стоимость будет зависеть от протяженности пути и категории транспортного средства. Скидок по времени суток также не предусмотрено.

установлены приказом № 56 "Автодор — Платные дороги" от 27 февраля 2026 года и применяются с 2 марта 2026 года; индексация происходит ежегодно. Класс автомобиля определяют лазерные датчики на рамке по высоте, грузу и числу осей: первый класс — легковые автомобили и мотоциклы до 2 м, второй — транспорт высотой 2–2,6 м, третий — грузовики и автобусы выше 2,6 м с двумя осями, четвертый — тяжелый транспорт с тремя и более осями. Если класс определили неверно, нужно подать заявление в центр поддержки "Автодора" — там пересчитают стоимость", — говорит Ольга Климова. "Действующие тарифыприказом № 56 "Автодор — Платные дороги" от 27 февраля 2026 года и применяются с 2 марта 2026 года; индексация происходит ежегодно. Класс автомобиля определяют лазерные датчики на рамке по высоте, грузу и числу осей: первый класс — легковые автомобили и мотоциклы до 2 м, второй — транспорт высотой 2–2,6 м, третий — грузовики и автобусы выше 2,6 м с двумя осями, четвертый — тяжелый транспорт с тремя и более осями. Если класс определили неверно, нужно подать заявление в центр поддержки "Автодора" — там пересчитают стоимость", — говорит Ольга Климова.

Стоимость одного участка для легкового автомобиля — от 40 до нескольких сотен рублей в зависимости от длины перегона:

Направление Тариф для легкового авто М-10 "Россия" — М-11 "Нева" 42 руб. М-8 "Холмогоры" — М-7 "Волга" 48 руб. М-5 "Урал" — Домодедово (аэропорт) 461 руб. М-1 "Беларусь" — Звенигород 668 руб.

калькулятор на сайте оператора", — отмечает Александр Кудряшов, старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. "Полный проезд легкового автомобиля по всей трассе оценивается ориентировочно в 2381 рубль, грузового около 6836 рублей по данным отраслевых обзоров на апрель 2026 года. Точную сумму конкретного маршрута даетна сайте оператора", — отмечает Александр Кудряшов, старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Снизить стоимость проезда можно только одним способом — через программу лояльности транспондера T-pass: баллы начисляются за каждую поездку с транспондером и конвертируются в скидку от 3 до 15 процентов при накоплении от 500 до 6 000 баллов.

Бесплатный участок и его особенности

ЦКАД-5 — единственная часть кольца, за проезд по которой не нужно платить, но на отдельных перегонах здесь сохранились светофоры, оставшиеся от прежней трассы А-107. Бесплатно по любым участкам ЦКАД могут проезжать общественный транспорт, кроме такси и междугородних автобусов, спецтранспорт — скорая помощь и пожарные машины — и почтовая служба.

"Бесплатный проезд по платным дорогам, включая ЦКАД, предусмотрен также для владельцев полностью электрических автомобилей — это часть федеральной программы поддержки экологичного транспорта. Гибридные машины в льготу не входят. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно обратиться в центр поддержки оператора и привязать льготу к транспондеру", — дополняет Александр Кудряшов.

Заправки и сервисы на ЦКАД

По словам Ольги Климовой, с инфраструктурой на ЦКАД ситуация неоднородная. На всем протяжении дороги расположены 21 заправочная станция, однако распределены они крайне неравномерно: две трети из них сосредоточены на бесплатном ЦКАД-5, где плотность объектов сервиса значительно выше.

Список основных заправок:

"Лукойл" — 2-й км, внешняя сторона;

"Юнитек" — 54-й км, внешняя сторона;

"Газпром" — 104-й км, внутренняя сторона;

"Интеройл" — 254-й км, внешняя сторона;

"Трасса" — 266-й км, внешняя сторона;

"Роснефть" — 268-й км, внутренняя сторона;

"Дюка" — 274-й км, внешняя сторона;

"ЗАК" — 293-й км, внешняя сторона;

"Лукойл" — 294-й км, внутренняя сторона;

"Газпром" — 308-й км, внешняя сторона;

"Трасса" — 316-й км, внутренняя сторона;

"Татнефть" — 334-й км, внешняя сторона.

"На платных участках заправки встречаются примерно раз в 50 км, стационарных кафе нет вовсе. Перед въездом на ЦКАД-1, ЦКАД-3 и ЦКАД-4 разумно заправиться заранее, особенно если маршрут охватывает несколько участков подряд. Придорожные комплексы с кафе и магазинами сосредоточены преимущественно в зонах примыкания к федеральным трассам М4, М11 и Горьковскому шоссе", — говорит Ольга Климова.

Как оплатить проезд по ЦКАД

Всем автомобилистам, которые используют ЦКАД для передвижения, можно оплачивать проезд любым удобным способом: как при помощи электронного устройства для бесконтактной оплаты (транспондер T-pass), так и по госномеру автомобиля, который фиксируется при пересечении рамки (в этом случае оплатить проезд необходимо в течение пяти дней).

Оплата через транспондер T-pass

Транспондер – это гаджет, размером со спичечный коробок. Устройство предназначено для того, чтобы оплачивать проезд в бесконтактном режиме по всем платным магистралям. Оплата производится автоматически, когда транспортное средство проезжает под П-образными рамками. Важно заранее пополнить баланс, чтобы не накапливать долг.

Приборы продаются в офисах “Автодора”, на заправках и некоторых сетевых магазинах. Стоимость гаджета от 1,4 до 3,4 тыс. руб. Цена зависит от модификации.

На ЦКАД работает система, позволяющая оплачивать проезд без остановок. Для этого установлены специальные рамки (РВП), фиксирующие каждое транспортное средство по его госномеру. Оплата автоматически списывается со счета транспондера бесконтактным способом. Если у водителя нет этого устройства, то транзакция фиксируется по его ТС.

Росбанка , Тинькофф-банка, банка Уралсиб или Сбербанка, через личный кабинет на сайте “Автодора”. Многие автомобилисты отмечают, что последний способ наиболее удобный. Достаточно только указать номер банковской карты в личном кабинете и ввести сумму для списания. Пополнить счет можно разными способами. Наличными в любом центре обслуживания и продаж, в офисах “Автодора”, на заправках. Также банковской картой через приложение, Тинькофф-банка, банка Уралсиб или Сбербанка, через личный кабинет на сайте “Автодора”. Многие автомобилисты отмечают, что последний способ наиболее удобный. Достаточно только указать номер банковской карты в личном кабинете и ввести сумму для списания.

Если на момент проезда по платной автодороге не было средств на транспондере, то можно проехать в долг. В этом случае нужно оплатить проезд в течение пяти дней. При недостаточном балансе на транспондере проезд фиксируется по госномеру ТС.

"Звуковые сигналы транспондера информируют о результате оплаты. Один сигнал означает успешную операцию, два сигнала указывают на приближение баланса к нулю, четыре сигнала свидетельствуют о неоплате из-за нехватки средств или технического сбоя, отсутствие сигнала означает, что устройство не считано. При наличии в салоне нескольких транспондеров для оплаты оставляют одно устройство, остальные убирают в экранирующий пакет во избежание ошибочного списания. Если деньги за проезд не списались, следует пополнить баланс на сумму долга в течение пяти дней после поездки, после чего средства списываются автоматически. При спорном списании необходимо обратиться к оператору, перерасчет проводится после проверки обращения", — объясняет Александр Кудряшов.

Оплата через сайт и приложение "Автодор"

сайте “Автодор-Платные Дороги” или в приложении, через "Госуслуги", в терминалах "Элекснет" или через USSD-запрос 3902#. Тот же срок действует и если транспондер не сработал — техническая неполадка не освобождает от обязанности заплатить. Если транспондера нет, доступна постоплата: на оплату есть пять дней с момента поездки — на официальномили в приложении, через "Госуслуги", в терминалах "Элекснет" или через USSD-запрос 3902#. Тот же срок действует и если транспондер не сработал — техническая неполадка не освобождает от обязанности заплатить.

Задолженность за проезд: как проверить и оплатить

Ространснадзор для возбуждения дела об административном правонарушении. Если оплата не поступила в течение пяти дней после поездки, образуется задолженность, а оператор передает сведения вдля возбуждения дела об административном правонарушении.

Задолженность проверяется по государственному номеру автомобиля на сайте "Автодора", организации используют сервисы единого оператора и его партнеров. Оплатить проезд без штрафа можно в день поездки или в течение пяти дней после нее.

статьи 32.2 КоАП РФ , а скидка 25% на сам штраф — той же статьей 32.2 КоАП РФ. Временная шкала задолженности строится на нескольких сроках: пятидневный срок на добровольную оплату закреплен статьей 37.1 закона № 257-ФЗ, отмена штрафа за 20 дней — частью 1.1, а скидка 25% на сам штраф — той же статьей 32.2 КоАП РФ.

Срок Что нужно сделать Последствие при просрочке 5 дней с момента поездки Оплатить проезд самостоятельно Возбуждение дела об административном правонарушении 20 дней с даты постановления Погасить долг за проезд Штраф не отменяется, нужно платить и долг, и штраф 30 дней с даты постановления Оплатить штраф со скидкой 25% Скидка сгорает, штраф — в полном размере 70 дней с даты постановления Оплатить штраф полностью Дело передают судебным приставам, начисляется исполнительский сбор — не менее 1000 руб. для физлица и 10000 руб. для организации

Штрафы за неоплаченный проезд по ЦКАД

статьей 12.21.4 КоАП РФ : 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей — для грузовых и автобусов. Если автомобилист проехал по ЦКАД без оплаты несколько раз за сутки, штраф выносится один раз за день. Срок давности для протокола — два месяца с момента фиксации проезда камерами. Ответственность за проезд без оплаты предусмотрена: 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей — для грузовых и автобусов. Если автомобилист проехал по ЦКАД без оплаты несколько раз за сутки, штраф выносится один раз за день. Срок давности для протокола — два месяца с момента фиксации проезда камерами.

"После получения постановления о штрафе на Госуслугах не стоит торопиться его оплачивать: правильная последовательность действий — сначала погасить задолженность за проезд, затем дождаться аннулирования штрафа в течение указанных 20 дней. Оплата штрафа без погашения задолженности за проезд не освобождает от обязанности заплатить за саму поездку", — уточняет Ольга Климова.

Совсем не платить за проезд по ЦКАД нельзя — система свободного потока фиксирует каждый автомобиль по номеру, и неоплаченный проезд рано или поздно обернется штрафом. Законно ездить по кольцу бесплатно можно только по ЦКАД-5 или относясь к одной из льготных категорий транспорта.

Главное о проезде по ЦКАД

ЦКАД — платная кольцевая автодорога протяженностью 336,5 км в Подмосковье, которая соединяет основные вылетные трассы из Москвы и работает по системе свободного потока без шлагбаумов. Оператор дороги — государственная компания "Автодор", оплата проезда списывается автоматически по транспондеру или самостоятельно по номеру автомобиля.

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