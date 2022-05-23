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В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний - РИА Новости, 23.05.2022
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В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний
В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний - РИА Новости, 23.05.2022
В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний
Президент США Джо Байден заявил об открытии подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Токио для усиления готовности на случай... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:00
2022-05-23T10:00
в мире
сша
япония
токио
джо байден
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об открытии подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Токио для усиления готовности на случай новых пандемий."Сегодня мы условились о некоторых обязательствах с целью дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества (между Японией и США – ред.) и для реализации открытого и свободного Индо-тихоокеанского региона, где были бы созданы возможности и условия процветания для всех людей в регионе. Мы добились конкретного прогресса для людей, продвигая безопасный и надежный формат связи 5G и улучшая интернет-соединение для наших партнеров в регионе, улучшая критически важную инфраструктуру и укрепляя устойчивости цепочек поставок к потрясениям извне, в особенности, по такой продукции, как полупроводники, аккумуляторы и чрезвычайно важные минералы", - отметил он.Байден также затронул тему борьбы с коронавирусом."Построение сильной системы здравоохранения также является частью будущего, и для того, чтобы помочь миру подготовиться к следующей пандемии, у нас создано подразделение Центра по контролю и профилактике заболеваний США здесь, в Токио", - добавил он.
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в мире, сша, япония, токио, джо байден
10:00 23.05.2022
 
В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний

Президент США Байден: в Токио открыли подразделение Центра по контролю заболеваний

© AP Photo / Murad SezerЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Лаборатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об открытии подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Токио для усиления готовности на случай новых пандемий.
"Сегодня мы условились о некоторых обязательствах с целью дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества (между Японией и США – ред.) и для реализации открытого и свободного Индо-тихоокеанского региона, где были бы созданы возможности и условия процветания для всех людей в регионе. Мы добились конкретного прогресса для людей, продвигая безопасный и надежный формат связи 5G и улучшая интернет-соединение для наших партнеров в регионе, улучшая критически важную инфраструктуру и укрепляя устойчивости цепочек поставок к потрясениям извне, в особенности, по такой продукции, как полупроводники, аккумуляторы и чрезвычайно важные минералы", - отметил он.
Байден также затронул тему борьбы с коронавирусом.
"Построение сильной системы здравоохранения также является частью будущего, и для того, чтобы помочь миру подготовиться к следующей пандемии, у нас создано подразделение Центра по контролю и профилактике заболеваний США здесь, в Токио", - добавил он.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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