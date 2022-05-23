https://ria.ru/20220523/tsentr-1790090595.html

В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний

В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний - РИА Новости, 23.05.2022

В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний

Президент США Джо Байден заявил об открытии подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Токио для усиления готовности на случай... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:00

2022-05-23T10:00

2022-05-23T10:00

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сша

япония

токио

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об открытии подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Токио для усиления готовности на случай новых пандемий."Сегодня мы условились о некоторых обязательствах с целью дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества (между Японией и США – ред.) и для реализации открытого и свободного Индо-тихоокеанского региона, где были бы созданы возможности и условия процветания для всех людей в регионе. Мы добились конкретного прогресса для людей, продвигая безопасный и надежный формат связи 5G и улучшая интернет-соединение для наших партнеров в регионе, улучшая критически важную инфраструктуру и укрепляя устойчивости цепочек поставок к потрясениям извне, в особенности, по такой продукции, как полупроводники, аккумуляторы и чрезвычайно важные минералы", - отметил он.Байден также затронул тему борьбы с коронавирусом."Построение сильной системы здравоохранения также является частью будущего, и для того, чтобы помочь миру подготовиться к следующей пандемии, у нас создано подразделение Центра по контролю и профилактике заболеваний США здесь, в Токио", - добавил он.

https://ria.ru/20220520/medvedev-1789705401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, япония, токио, джо байден