В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний
Президент США Байден: в Токио открыли подразделение Центра по контролю заболеваний
© AP Photo / Murad SezerЛаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Лаборатория. Архивное фото
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об открытии подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Токио для усиления готовности на случай новых пандемий.
"Сегодня мы условились о некоторых обязательствах с целью дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества (между Японией и США – ред.) и для реализации открытого и свободного Индо-тихоокеанского региона, где были бы созданы возможности и условия процветания для всех людей в регионе. Мы добились конкретного прогресса для людей, продвигая безопасный и надежный формат связи 5G и улучшая интернет-соединение для наших партнеров в регионе, улучшая критически важную инфраструктуру и укрепляя устойчивости цепочек поставок к потрясениям извне, в особенности, по такой продукции, как полупроводники, аккумуляторы и чрезвычайно важные минералы", - отметил он.
Байден также затронул тему борьбы с коронавирусом.
"Построение сильной системы здравоохранения также является частью будущего, и для того, чтобы помочь миру подготовиться к следующей пандемии, у нас создано подразделение Центра по контролю и профилактике заболеваний США здесь, в Токио", - добавил он.