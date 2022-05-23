https://ria.ru/20220523/tiran-1790069238.html

В США заявили о еще одном шаге в сторону "тирании"

В США заявили о еще одном шаге в сторону "тирании" - РИА Новости, 23.05.2022

В США заявили о еще одном шаге в сторону "тирании"

США сделали еще один шаг к статусу "тирании", такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T06:12

2022-05-23T06:12

2022-05-23T06:12

в мире

джо байден

сша

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США сделали еще один шаг к статусу "тирании", такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Таким образом журналист отреагировал на инициативу Демократической партии по наделению правоохранительных органов полномочиями преследовать "внутренних террористов"."Однако мы на один шаг приблизились к тирании — притом что мы, возможно, уже живем при ней благодаря одному документу, который в палате представителей окрестили законопроектом о противодействии внутреннему терроризму", - сказал журналист.При этом Карлсон отметил, что суть понятия "внутренний терроризм" в законопроекте не раскрывается. "Иными словами, этот законопроект предписывает ФБР - крупнейшему правоохранительному органу в США - отслеживать недоброжелателей Джо Байдена", -добавил он.По словам Карлсона, документ "дает право людям с оружием совершать аресты", при этом есть риск, что законопроектом могут злоупотреблять.Ранее Карлсон назвал нехватку еды в США предвестником скоро падения американской империи.

https://ria.ru/20220517/konets-1788922260.html

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в мире, джо байден, сша, федеральное бюро расследований сша