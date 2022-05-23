https://ria.ru/20220523/tinkoff-1790077540.html
"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay
"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay - РИА Новости, 23.05.2022
"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay
Тинькофф-банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, который в скором времени станет доступен для клиентов других банков, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:58
2022-05-23T08:58
2022-05-23T11:26
тинькофф. кредитные системы
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Тинькофф-банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, который в скором времени станет доступен для клиентов других банков, заявили в пресс-службе финансового учреждения.Он позволит пользователям приобретать товары и услуги онлайн и офлайн, а также будет включать в себя решения экосистемы "Тинькофф" для клиентов и продавцов.Отмечается, что клиенты банка могут проводить онлайн-оплату с самого начала работы сервиса, позднее появится возможность оплаты в офлайн-магазинах.Сейчас оплатить покупки с телефона или компьютера возможно более чем в 30 тысячах магазинов с эквайрингом от "Тинькофф-кассы".Другие технологии начнут запускать поэтапно в 2022-2023 годах, добавили в банке.В конце апреля "Тинькофф" сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда.
https://ria.ru/20220503/tinkoff-1786673625.html
https://ria.ru/20220423/startap-1785105727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинькофф. кредитные системы, экономика, россия
08:58 23.05.2022 (обновлено: 11:26 23.05.2022)
"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay
Банк "Тинькофф" создал сервис быстрых платежей Tinkoff Pay
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Тинькофф-банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, который в скором времени станет доступен для клиентов других банков, заявили в пресс-службе финансового учреждения.
"Использовать Tinkoff Pay могут как клиенты экосистемы "Тинькофф", у которых установлено мобильное приложение, так и в ближайшем будущем клиенты других банков — они смогут привязывать карты к сервису", — говорится в сообщении.
Он позволит пользователям приобретать товары и услуги онлайн и офлайн, а также будет включать в себя решения экосистемы "Тинькофф
" для клиентов и продавцов.
Отмечается, что клиенты банка могут проводить онлайн-оплату с самого начала работы сервиса, позднее появится возможность оплаты в офлайн-магазинах.
Сейчас оплатить покупки с телефона или компьютера возможно более чем в 30 тысячах магазинов с эквайрингом от "Тинькофф-кассы".
Другие технологии начнут запускать поэтапно в 2022-2023 годах, добавили в банке.
В конце апреля "Тинькофф" сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда.