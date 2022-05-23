https://ria.ru/20220523/tinkoff-1790077540.html

"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay

"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay - РИА Новости, 23.05.2022

"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay

Тинькофф-банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, который в скором времени станет доступен для клиентов других банков, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:58

2022-05-23T08:58

2022-05-23T11:26

тинькофф. кредитные системы

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Тинькофф-банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, который в скором времени станет доступен для клиентов других банков, заявили в пресс-службе финансового учреждения.Он позволит пользователям приобретать товары и услуги онлайн и офлайн, а также будет включать в себя решения экосистемы "Тинькофф" для клиентов и продавцов.Отмечается, что клиенты банка могут проводить онлайн-оплату с самого начала работы сервиса, позднее появится возможность оплаты в офлайн-магазинах.Сейчас оплатить покупки с телефона или компьютера возможно более чем в 30 тысячах магазинов с эквайрингом от "Тинькофф-кассы".Другие технологии начнут запускать поэтапно в 2022-2023 годах, добавили в банке.В конце апреля "Тинькофф" сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда.

https://ria.ru/20220503/tinkoff-1786673625.html

https://ria.ru/20220423/startap-1785105727.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тинькофф. кредитные системы, экономика, россия