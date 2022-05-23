https://ria.ru/20220523/tesla-1790150436.html
Жительница Ижевска отсудила у клуба любителей Tesla два миллиона рублей
Жительница Ижевска отсудила у клуба любителей Tesla два миллиона рублей - РИА Новости, 23.05.2022
Жительница Ижевска отсудила у клуба любителей Tesla два миллиона рублей
Октябрьский районный суд Ижевска утвердил мировое соглашение между жительницей Удмуртии и ООО "Тесла клуб", согласно которому компания вернет покупательнице... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:34
2022-05-23T13:34
2022-05-23T13:34
происшествия
ижевск
россия
tesla motors
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ижевска утвердил мировое соглашение между жительницей Удмуртии и ООО "Тесла клуб", согласно которому компания вернет покупательнице более 2 миллионов рублей за недоставленный из-за санкций автомобиль Tesla, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Удмуртии.Жительница Ижевска в минувшем ноябре заключила договор с компанией "Тесла клуб" о покупке и доставке в Россию автомобиля Tesla 2021 года выпуска стоимостью более 62 тысяч евро. Вознаграждение агента по условиям договора составляло 4,5 тысячи евро.Женщина произвела предоплату, однако машину так и не получила - "ввиду объективной невозможности доставки автомобиля в Россию из-за санкций". Покупательница в этой связи попросила взыскать с клуба уплаченные деньги, неустойку в 3% от них, а также штраф в 50% от суммы, присужденной судом.В ходе заседания в Октябрьском районном суде Ижевска в понедельник выяснилось, что стороны разрешили конфликт в рамках мирового соглашения."В ходе заседания стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения, по условиям которого истец полностью отказывается от заявленных исковых требований, а ответчик перечисляет истцу денежные средства в размере 2 075 000 рублей. Суд мировое соглашение утвердил", - сообщили в пресс-службе.Эта сумма сложилась из уплаченных 20 тысяч евро по курсу на день платежа, плюс 4% к ним, плюс штраф в 50%.По условиям мирового соглашения, деньги должны вернуться женщине в течение пяти рабочих дней. В случае нарушения срока ответчик должен будет уплатить пени в 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
https://ria.ru/20220520/sud-1789832661.html
https://ria.ru/20220523/moshenniki-1790064129.html
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происшествия, ижевск, россия, tesla motors
Жительница Ижевска отсудила у клуба любителей Tesla два миллиона рублей
Жительница Ижевска отсудила у "Тесла клуб" два миллиона рублей за недоставленную машину
УФА, 23 мая – РИА Новости.
Октябрьский районный суд Ижевска утвердил мировое соглашение между жительницей Удмуртии и ООО "Тесла клуб", согласно которому компания вернет покупательнице более 2 миллионов рублей за недоставленный из-за санкций автомобиль Tesla, сообщает
в понедельник объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Жительница Ижевска
в минувшем ноябре заключила договор с компанией "Тесла клуб" о покупке и доставке в Россию
автомобиля Tesla
2021 года выпуска стоимостью более 62 тысяч евро. Вознаграждение агента по условиям договора составляло 4,5 тысячи евро.
Женщина произвела предоплату, однако машину так и не получила - "ввиду объективной невозможности доставки автомобиля в Россию из-за санкций". Покупательница в этой связи попросила взыскать с клуба уплаченные деньги, неустойку в 3% от них, а также штраф в 50% от суммы, присужденной судом.
В ходе заседания в Октябрьском районном суде Ижевска в понедельник выяснилось, что стороны разрешили конфликт в рамках мирового соглашения.
"В ходе заседания стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения, по условиям которого истец полностью отказывается от заявленных исковых требований, а ответчик перечисляет истцу денежные средства в размере 2 075 000 рублей. Суд мировое соглашение утвердил", - сообщили в пресс-службе.
Эта сумма сложилась из уплаченных 20 тысяч евро по курсу на день платежа, плюс 4% к ним, плюс штраф в 50%.
По условиям мирового соглашения, деньги должны вернуться женщине в течение пяти рабочих дней. В случае нарушения срока ответчик должен будет уплатить пени в 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.