Рейтинг@Mail.ru
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/telefony-1790109637.html
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов - РИА Новости, 23.05.2022
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов
Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:21
2022-05-23T12:03
экономика
технологии
мегафон
связной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151018/87/1510188733_0:251:3074:1980_1920x0_80_0_0_bafa43969aa0468d9cffd0e99b7ce20a.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.Так, в страну ввезли 3,5 миллиона таких устройств, что сопоставимо с показателем 2017 года. В свою очередь, поставки смартфонов упали на 14 процентов — до 6,8 миллиона. По словам руководителя GS Group Александра Суркова, кнопочные телефоны по-прежнему пользуются популярностью из-за простоты и надежности, а также низкой цены и долгосрочного заряда батареи."Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру", — отметил он.В свою очередь, ретейлеры указали, что спрос на такие аппараты ухудшается, несмотря на рост импорта. По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в первом квартале 2022-го удалось продать только 1,3 миллиона кнопочных телефонов — на 11 процентов ниже, чем годом ранее. В "МегаФоне" и "Связном" сообщили о схожей статистике. Тем не менее представитель компании "Марвел-Дистрибуция" сообщил о росте продаж на 13,5 процента и спрогнозировал повышение популярности кнопочных телефонов во втором квартале.
https://ria.ru/20220513/smartfony-1788275632.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151018/87/1510188733_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_11b0d338d9df01718c8d2b48f23dedbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, мегафон, связной
11:21 23.05.2022 (обновлено: 12:03 23.05.2022)
 
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов

РБК: поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбновленный телефон Nokia 3310
Обновленный телефон Nokia 3310 - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Обновленный телефон Nokia 3310
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.
Так, в страну ввезли 3,5 миллиона таких устройств, что сопоставимо с показателем 2017 года. В свою очередь, поставки смартфонов упали на 14 процентов — до 6,8 миллиона. По словам руководителя GS Group Александра Суркова, кнопочные телефоны по-прежнему пользуются популярностью из-за простоты и надежности, а также низкой цены и долгосрочного заряда батареи.
"Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру", — отметил он.
В свою очередь, ретейлеры указали, что спрос на такие аппараты ухудшается, несмотря на рост импорта. По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в первом квартале 2022-го удалось продать только 1,3 миллиона кнопочных телефонов — на 11 процентов ниже, чем годом ранее. В "МегаФоне" и "Связном" сообщили о схожей статистике. Тем не менее представитель компании "Марвел-Дистрибуция" сообщил о росте продаж на 13,5 процента и спрогнозировал повышение популярности кнопочных телефонов во втором квартале.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 11:23Россия-Китай: Главное
Китайские смартфоны в России обогнали по продажам в апреле iPhone
 
ЭкономикаТехнологииМегафонСвязной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала