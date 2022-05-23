https://ria.ru/20220523/telefony-1790109637.html

В России резко вырос импорт кнопочных телефонов

В России резко вырос импорт кнопочных телефонов - РИА Новости, 23.05.2022

В России резко вырос импорт кнопочных телефонов

Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:21

2022-05-23T11:21

2022-05-23T12:03

экономика

технологии

мегафон

связной

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.Так, в страну ввезли 3,5 миллиона таких устройств, что сопоставимо с показателем 2017 года. В свою очередь, поставки смартфонов упали на 14 процентов — до 6,8 миллиона. По словам руководителя GS Group Александра Суркова, кнопочные телефоны по-прежнему пользуются популярностью из-за простоты и надежности, а также низкой цены и долгосрочного заряда батареи."Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру", — отметил он.В свою очередь, ретейлеры указали, что спрос на такие аппараты ухудшается, несмотря на рост импорта. По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в первом квартале 2022-го удалось продать только 1,3 миллиона кнопочных телефонов — на 11 процентов ниже, чем годом ранее. В "МегаФоне" и "Связном" сообщили о схожей статистике. Тем не менее представитель компании "Марвел-Дистрибуция" сообщил о росте продаж на 13,5 процента и спрогнозировал повышение популярности кнопочных телефонов во втором квартале.

https://ria.ru/20220513/smartfony-1788275632.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, технологии, мегафон, связной