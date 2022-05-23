https://ria.ru/20220523/telefony-1790109637.html
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов - РИА Новости, 23.05.2022
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов
Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:21
2022-05-23T11:21
2022-05-23T12:03
экономика
технологии
мегафон
связной
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.Так, в страну ввезли 3,5 миллиона таких устройств, что сопоставимо с показателем 2017 года. В свою очередь, поставки смартфонов упали на 14 процентов — до 6,8 миллиона. По словам руководителя GS Group Александра Суркова, кнопочные телефоны по-прежнему пользуются популярностью из-за простоты и надежности, а также низкой цены и долгосрочного заряда батареи."Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру", — отметил он.В свою очередь, ретейлеры указали, что спрос на такие аппараты ухудшается, несмотря на рост импорта. По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в первом квартале 2022-го удалось продать только 1,3 миллиона кнопочных телефонов — на 11 процентов ниже, чем годом ранее. В "МегаФоне" и "Связном" сообщили о схожей статистике. Тем не менее представитель компании "Марвел-Дистрибуция" сообщил о росте продаж на 13,5 процента и спрогнозировал повышение популярности кнопочных телефонов во втором квартале.
https://ria.ru/20220513/smartfony-1788275632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, мегафон, связной
11:21 23.05.2022 (обновлено: 12:03 23.05.2022)
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов
РБК: поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43 процента
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента, сообщил РБК
со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.
Так, в страну ввезли 3,5 миллиона таких устройств, что сопоставимо с показателем 2017 года. В свою очередь, поставки смартфонов упали на 14 процентов — до 6,8 миллиона. По словам руководителя GS Group Александра Суркова, кнопочные телефоны по-прежнему пользуются популярностью из-за простоты и надежности, а также низкой цены и долгосрочного заряда батареи.
"Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру", — отметил он.
В свою очередь, ретейлеры указали, что спрос на такие аппараты ухудшается, несмотря на рост импорта. По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в первом квартале 2022-го удалось продать только 1,3 миллиона кнопочных телефонов — на 11 процентов ниже, чем годом ранее. В "МегаФоне
" и "Связном
" сообщили о схожей статистике. Тем не менее представитель компании "Марвел-Дистрибуция" сообщил о росте продаж на 13,5 процента и спрогнозировал повышение популярности кнопочных телефонов во втором квартале.