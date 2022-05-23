https://ria.ru/20220523/tayvan-1790098557.html

Пекин призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване

Пекин призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване - РИА Новости, 23.05.2022

Пекин призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване

Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности" и призывает РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:32

2022-05-23T10:32

2022-05-23T12:53

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сша

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джо байден

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ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности" и призывает США к осторожности в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова американского президента Джо Байдена о готовности военного участия США в защите Тайваня."Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване", - сказал официальный представитель ведомства. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, и Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности"."Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США", - сказал он. Дипломат добавил, что Китай не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и что "не стоит недооценивать твердую решимость и непоколебимую волю китайского народа в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности". Байден в понедельник заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

китай

тайвань

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, сша, минобороны китая, мид кнр, джо байден