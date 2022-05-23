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Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня - РИА Новости, 23.05.2022
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Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня
Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня - РИА Новости, 23.05.2022
Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня
Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения", заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:06
2022-05-23T13:21
в мире
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джо байден
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ТОКИО, 23 мая — РИА Новости. Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения", заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио.Американский лидер утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистки, пояснив, что "это те обязательства", которые на себя взяла Америка.В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил на брифинге, что Пекин выражает "сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США". Он подчеркнул, что Тайвань — это неотъемлемая часть КНР и страна предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".Ван Вэньбинь призвал Вашингтон соблюдать "принцип одного Китая" и совместные китайско-американские коммюнике, выполнять свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня. Американские власти должны быть осторожными в словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване, добавил дипломат.На минувшей неделе глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в телефонном разговоре с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном констатировал, что в последнее время Вашингтон допустил несколько "неверных действий и заявлений", вмешиваясь во внутренние дела страны. Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
https://ria.ru/20220507/oruzhie-1787451443.html
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Байден: США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня, если будет необходимость
Байден: США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня, если будет необходимость.
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в мире, сша, джо байден
09:06 23.05.2022 (обновлено: 13:21 23.05.2022)
 
Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня

Президент Байден заявил о готовности военных США защищать Тайвань на случай вторжения

Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая — РИА Новости. Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения", заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио.
Американский лидер утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистки, пояснив, что "это те обязательства", которые на себя взяла Америка.
"Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", — добавил Байден.
В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил на брифинге, что Пекин выражает "сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США". Он подчеркнул, что Тайвань — это неотъемлемая часть КНР и страна предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".
Ван Вэньбинь призвал Вашингтон соблюдать "принцип одного Китая" и совместные китайско-американские коммюнике, выполнять свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня. Американские власти должны быть осторожными в словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване, добавил дипломат.
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На минувшей неделе глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в телефонном разговоре с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном констатировал, что в последнее время Вашингтон допустил несколько "неверных действий и заявлений", вмешиваясь во внутренние дела страны.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
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