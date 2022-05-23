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Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/tank-1790145802.html
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой - РИА Новости, 23.05.2022
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка точным огнем прямой наводкой. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:41
2022-05-23T16:40
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка точным огнем прямой наводкой.На кадрах, снятых с беспилотника, демонстрируется украинская боевая машина, которая в ходе боя совершает маневры на одном из полей, выкатываясь и вновь прячась за лесополосой. В момент отхода танка его поочередно поражают два боеприпаса в переднюю проекцию.После первого попадания техника ВСУ перестала двигаться. В момент прилета второго снаряда один из членов экипажа находится уже снаружи машины. Второй боеприпас при попадании пробивает корпус, что вызывает задымление изнутри, сразу вслед за этим танк покидает еще один содлат.Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за все время российской специальной военной операции уничтожено 3226 украинских танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html
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Кадры уничтожения украинских танков ВСУ прямой наводкой
МО РФ показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой.
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игорь конашенков, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:41 23.05.2022 (обновлено: 16:40 23.05.2022)
 
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинского танка огнем прямой наводкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка точным огнем прямой наводкой.
На кадрах, снятых с беспилотника, демонстрируется украинская боевая машина, которая в ходе боя совершает маневры на одном из полей, выкатываясь и вновь прячась за лесополосой. В момент отхода танка его поочередно поражают два боеприпаса в переднюю проекцию.
После первого попадания техника ВСУ перестала двигаться. В момент прилета второго снаряда один из членов экипажа находится уже снаружи машины. Второй боеприпас при попадании пробивает корпус, что вызывает задымление изнутри, сразу вслед за этим танк покидает еще один содлат.
Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за все время российской специальной военной операции уничтожено 3226 украинских танков и других боевых бронированных машин.
Кадр видео российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США
18 мая, 12:09Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КонашенковРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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