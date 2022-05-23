https://ria.ru/20220523/tank-1790145802.html
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой - РИА Новости, 23.05.2022
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка точным огнем прямой наводкой. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:41
2022-05-23T13:41
2022-05-23T16:40
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790152624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bceb372e1e3d0a2769a923f66e0b1290.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка точным огнем прямой наводкой.На кадрах, снятых с беспилотника, демонстрируется украинская боевая машина, которая в ходе боя совершает маневры на одном из полей, выкатываясь и вновь прячась за лесополосой. В момент отхода танка его поочередно поражают два боеприпаса в переднюю проекцию.После первого попадания техника ВСУ перестала двигаться. В момент прилета второго снаряда один из членов экипажа находится уже снаружи машины. Второй боеприпас при попадании пробивает корпус, что вызывает задымление изнутри, сразу вслед за этим танк покидает еще один содлат.Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за все время российской специальной военной операции уничтожено 3226 украинских танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790152624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1417cd275bfcba7e4af2c104cf9721bb.jpg
Кадры уничтожения украинских танков ВСУ прямой наводкой
МО РФ показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой.
2022-05-23T13:41
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:41 23.05.2022 (обновлено: 16:40 23.05.2022)
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинского танка огнем прямой наводкой