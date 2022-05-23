https://ria.ru/20220523/tank-1790145802.html

Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой

Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой - РИА Новости, 23.05.2022

Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка точным огнем прямой наводкой. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:41

2022-05-23T13:41

2022-05-23T16:40

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

россия

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка точным огнем прямой наводкой.На кадрах, снятых с беспилотника, демонстрируется украинская боевая машина, которая в ходе боя совершает маневры на одном из полей, выкатываясь и вновь прячась за лесополосой. В момент отхода танка его поочередно поражают два боеприпаса в переднюю проекцию.После первого попадания техника ВСУ перестала двигаться. В момент прилета второго снаряда один из членов экипажа находится уже снаружи машины. Второй боеприпас при попадании пробивает корпус, что вызывает задымление изнутри, сразу вслед за этим танк покидает еще один содлат.Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за все время российской специальной военной операции уничтожено 3226 украинских танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь конашенков, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)