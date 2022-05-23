https://ria.ru/20220523/sudno-1790066908.html
На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ
На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ
На пассажирском судне с 124 людьми на борту вспыхнул пожар, шесть человек госпитализированы, передает телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:19
2022-05-23T04:19
2022-05-23T04:21
в мире
филиппины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На пассажирском судне с 124 людьми на борту вспыхнул пожар, шесть человек госпитализированы, передает телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану.Согласно данным ведомства, судно загорелось, когда оно находилось примерно в 500 метрах от порта Риал в филиппинской провинции Кесон. Отмечается, что запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду.К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна уже доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечает телеканал.
https://ria.ru/20220523/kanada-1790066767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
04:19 23.05.2022 (обновлено: 04:21 23.05.2022)
На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ
ABC-CBN News: на Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту