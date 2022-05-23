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На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
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На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ
На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ
На пассажирском судне с 124 людьми на борту вспыхнул пожар, шесть человек госпитализированы, передает телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:19
2022-05-23T04:21
в мире
филиппины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На пассажирском судне с 124 людьми на борту вспыхнул пожар, шесть человек госпитализированы, передает телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану.Согласно данным ведомства, судно загорелось, когда оно находилось примерно в 500 метрах от порта Риал в филиппинской провинции Кесон. Отмечается, что запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду.К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна уже доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечает телеканал.
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в мире, филиппины
04:19 23.05.2022 (обновлено: 04:21 23.05.2022)
 
На Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту, сообщили СМИ

ABC-CBN News: на Филиппинах загорелось судно с 124 пассажирами на борту

© AP Photo / Aaron FavilaФилиппины
Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На пассажирском судне с 124 людьми на борту вспыхнул пожар, шесть человек госпитализированы, передает телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану.
Согласно данным ведомства, судно загорелось, когда оно находилось примерно в 500 метрах от порта Риал в филиппинской провинции Кесон. Отмечается, что запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду.
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В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ
К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна уже доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечает телеканал.
 
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