https://ria.ru/20220523/su-25-1790105200.html

Российские ПВО сбили три украинских Су-25

Российские ПВО сбили три украинских Су-25 - РИА Новости, 23.05.2022

Российские ПВО сбили три украинских Су-25

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25, 13 беспилотников, в том числе один "Байрактар", две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:00

2022-05-23T11:00

2022-05-23T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

су-25

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25, 13 беспилотников, в том числе один "Байрактар", две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два – в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Лозовая Харьковской области", - сообщил он.Кроме того, над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Также в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, су-25