https://ria.ru/20220523/su-25-1790105200.html
Российские ПВО сбили три украинских Су-25
Российские ПВО сбили три украинских Су-25 - РИА Новости, 23.05.2022
Российские ПВО сбили три украинских Су-25
Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25, 13 беспилотников, в том числе один "Байрактар", две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:00
2022-05-23T11:00
2022-05-23T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
су-25
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25, 13 беспилотников, в том числе один "Байрактар", две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два – в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Лозовая Харьковской области", - сообщил он.Кроме того, над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Также в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, су-25
11:00 23.05.2022 (обновлено: 11:05 23.05.2022)
Российские ПВО сбили три украинских Су-25
Минобороны: российские ПВО сбили три украинских Су-25, из них два в Херсонской области