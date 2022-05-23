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В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне - РИА Новости, 23.05.2022
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В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне
В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне - РИА Новости, 23.05.2022
В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне
США потерпят поражение в большой войне с Китаем за Тайвань, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:51
2022-05-23T23:21
в мире
джо байден
китай
тайвань
сша
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США потерпят поражение в большой войне с Китаем за Тайвань, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган.В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к участию в защите Тайваня "на случай вторжения". Позднее в Белом доме разъяснили, что американский лидер имел в виду поставки оружия для самообороны острова."Какими бы смелыми ни были слова Байдена, они &lt;…&gt; наталкивают на вопрос о том, готова ли армия страны выдержать настолько суровое испытание?" — рассуждает автор.По словам Рогана, Китай приложил огромные усилия для включения Тайваня в сферу своего влияния, и речь не только о политических шагах. Более десяти лет Пекин инвестировал в разработку и развертывание военных систем, которые перекроют США доступ на остров и в Южно-Китайское море.Как считает Роган, в нынешней ситуации Штатам нужно сделать акцент на обширной подводной войне и на ограниченных воздушных операциях, чтобы не потерпеть разгромное поражение. Неудача в вероятном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина, констатировал журналист.
https://ria.ru/20220522/nato-1790055218.html
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в мире, джо байден, китай, тайвань, сша
20:51 23.05.2022 (обновлено: 23:21 23.05.2022)
 
В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне

The Washington Examiner: США потерпят сокрушительное поражение в новой мировой войне

© РИА Новости / ВМС США / Перейти в фотобанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / ВМС США
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Американский авианосец USS Harry Truman. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США потерпят поражение в большой войне с Китаем за Тайвань, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган.
В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к участию в защите Тайваня "на случай вторжения". Позднее в Белом доме разъяснили, что американский лидер имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
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"Какими бы смелыми ни были слова Байдена, они <…> наталкивают на вопрос о том, готова ли армия страны выдержать настолько суровое испытание?" — рассуждает автор.
По словам Рогана, Китай приложил огромные усилия для включения Тайваня в сферу своего влияния, и речь не только о политических шагах. Более десяти лет Пекин инвестировал в разработку и развертывание военных систем, которые перекроют США доступ на остров и в Южно-Китайское море.
"Американские военные и промышленники, за исключением корпуса морской пехоты, не изъявили желания компенсировать эволюцию Народно-освободительной армии (НОАК) в этом направлении. Руководство ВМС, например, продолжает настаивать на том, что авианосцы должны быть центральным звеном при ударных наступательных действиях. И это несмотря на наличие у Китая баллистических ракет, способных мгновенно сокрушить корабли", — отметил колумнист.
Как считает Роган, в нынешней ситуации Штатам нужно сделать акцент на обширной подводной войне и на ограниченных воздушных операциях, чтобы не потерпеть разгромное поражение. Неудача в вероятном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина, констатировал журналист.
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