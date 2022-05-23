https://ria.ru/20220523/ssha-1790266196.html

В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне

В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне - РИА Новости, 23.05.2022

В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне

США потерпят поражение в большой войне с Китаем за Тайвань, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:51

2022-05-23T20:51

2022-05-23T23:21

в мире

джо байден

китай

тайвань

сша

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США потерпят поражение в большой войне с Китаем за Тайвань, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган.В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к участию в защите Тайваня "на случай вторжения". Позднее в Белом доме разъяснили, что американский лидер имел в виду поставки оружия для самообороны острова."Какими бы смелыми ни были слова Байдена, они <…> наталкивают на вопрос о том, готова ли армия страны выдержать настолько суровое испытание?" — рассуждает автор.По словам Рогана, Китай приложил огромные усилия для включения Тайваня в сферу своего влияния, и речь не только о политических шагах. Более десяти лет Пекин инвестировал в разработку и развертывание военных систем, которые перекроют США доступ на остров и в Южно-Китайское море.Как считает Роган, в нынешней ситуации Штатам нужно сделать акцент на обширной подводной войне и на ограниченных воздушных операциях, чтобы не потерпеть разгромное поражение. Неудача в вероятном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина, констатировал журналист.

https://ria.ru/20220522/nato-1790055218.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html

китай

тайвань

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, китай, тайвань, сша