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В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев
Если миссия морпехов США выйдет за рамки мандата по охране посольства, это вызовет вопросы, в рамках мандата страны имеют право обеспечивать безопасность... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:38
2022-05-23T12:38
2022-05-23T13:06
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Если миссия морпехов США выйдет за рамки мандата по охране посольства, это вызовет вопросы, в рамках мандата страны имеют право обеспечивать безопасность дипмиссии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя данные СМИ о возможности направления американских военных для охраны посольства в Киеве."Я слышал это сообщение. Каждая страна имеет право обеспечивать безопасность своего посольства теми силами, которые согласованы с Киевом",- сказал Руденко журналистам."Если же это будет выходить за рамки мандата, то, конечно, это будет вызывать вопросы",- отметил замминистра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
12:38 23.05.2022 (обновлено: 13:06 23.05.2022)
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов на Украину для охраны посольства
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Если миссия морпехов США выйдет за рамки мандата по охране посольства, это вызовет вопросы, в рамках мандата страны имеют право обеспечивать безопасность дипмиссии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя данные СМИ о возможности направления американских военных для охраны посольства в Киеве.
"Я слышал это сообщение. Каждая страна имеет право обеспечивать безопасность своего посольства теми силами, которые согласованы с Киевом",- сказал Руденко журналистам.
"Если же это будет выходить за рамки мандата, то, конечно, это будет вызывать вопросы",- отметил замминистра.