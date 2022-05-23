Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/ssha-1790132101.html
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев
Если миссия морпехов США выйдет за рамки мандата по охране посольства, это вызовет вопросы, в рамках мандата страны имеют право обеспечивать безопасность... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:38
2022-05-23T13:06
в мире
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/99/1552029912_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_7f5f6c9887cf96d16dc2452445fae2c8.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Если миссия морпехов США выйдет за рамки мандата по охране посольства, это вызовет вопросы, в рамках мандата страны имеют право обеспечивать безопасность дипмиссии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя данные СМИ о возможности направления американских военных для охраны посольства в Киеве."Я слышал это сообщение. Каждая страна имеет право обеспечивать безопасность своего посольства теми силами, которые согласованы с Киевом",- сказал Руденко журналистам."Если же это будет выходить за рамки мандата, то, конечно, это будет вызывать вопросы",- отметил замминистра.
https://ria.ru/20220331/morpekh-1781182389.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/99/1552029912_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c0fa8cc4e8022ebd9052b456a92cd60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
12:38 23.05.2022 (обновлено: 13:06 23.05.2022)
 
В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев

В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов на Украину для охраны посольства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Если миссия морпехов США выйдет за рамки мандата по охране посольства, это вызовет вопросы, в рамках мандата страны имеют право обеспечивать безопасность дипмиссии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя данные СМИ о возможности направления американских военных для охраны посольства в Киеве.
"Я слышал это сообщение. Каждая страна имеет право обеспечивать безопасность своего посольства теми силами, которые согласованы с Киевом",- сказал Руденко журналистам.
"Если же это будет выходить за рамки мандата, то, конечно, это будет вызывать вопросы",- отметил замминистра.
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 22:58Специальная военная операция на Украине
Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ
 
В миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала