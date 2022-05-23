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В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев

В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев - РИА Новости, 23.05.2022

В МИД прокомментировали планы США отправить морпехов в Киев

Если миссия морпехов США выйдет за рамки мандата по охране посольства, это вызовет вопросы, в рамках мандата страны имеют право обеспечивать безопасность... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:38

2022-05-23T12:38

2022-05-23T13:06

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Если миссия морпехов США выйдет за рамки мандата по охране посольства, это вызовет вопросы, в рамках мандата страны имеют право обеспечивать безопасность дипмиссии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя данные СМИ о возможности направления американских военных для охраны посольства в Киеве."Я слышал это сообщение. Каждая страна имеет право обеспечивать безопасность своего посольства теми силами, которые согласованы с Киевом",- сказал Руденко журналистам."Если же это будет выходить за рамки мандата, то, конечно, это будет вызывать вопросы",- отметил замминистра.

https://ria.ru/20220331/morpekh-1781182389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина