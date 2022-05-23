https://ria.ru/20220523/sport-1790234681.html

Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров

Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2022

Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров

Россия должна отвечать достойно на политизацию западными странами спорта и сделает все для его полноценного развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:05

2022-05-23T18:05

2022-05-23T18:05

спорт

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна отвечать достойно на политизацию западными странами спорта и сделает все для его полноценного развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, как оголтело набросились на наших спортсменов западные представители, лишний раз показывает лицемерность всех их утверждений о том, что спорт должен быть вне политики. ", - сказал он в начале конференции Федерации гребного слалома.По словам Лаврова, "спорт как раз сейчас является частью той политики, которую пытается навязать Запад"."Мы должны отвечать достойно, как мы всегда это делали в нашей истории, и сделаем все, чтобы жизнь страны, и, конечно же, наших спортсменов, как неотъемлемой части нашей страны, полноценно продолжалась и способствовала внутреннему развитию, причем ускоренному развитию", - отметил он.

https://ria.ru/20220520/zapad-1789739890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)