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Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2022
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Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров
Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2022
Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров
Россия должна отвечать достойно на политизацию западными странами спорта и сделает все для его полноценного развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:05
2022-05-23T18:05
спорт
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна отвечать достойно на политизацию западными странами спорта и сделает все для его полноценного развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, как оголтело набросились на наших спортсменов западные представители, лишний раз показывает лицемерность всех их утверждений о том, что спорт должен быть вне политики. ", - сказал он в начале конференции Федерации гребного слалома.По словам Лаврова, "спорт как раз сейчас является частью той политики, которую пытается навязать Запад"."Мы должны отвечать достойно, как мы всегда это делали в нашей истории, и сделаем все, чтобы жизнь страны, и, конечно же, наших спортсменов, как неотъемлемой части нашей страны, полноценно продолжалась и способствовала внутреннему развитию, причем ускоренному развитию", - отметил он.
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спорт, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:05 23.05.2022
 
Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров

Сергей Лавров заявил, что Россия достойно ответит на попытки Запада политизировать спорт

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна отвечать достойно на политизацию западными странами спорта и сделает все для его полноценного развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, как оголтело набросились на наших спортсменов западные представители, лишний раз показывает лицемерность всех их утверждений о том, что спорт должен быть вне политики. ", - сказал он в начале конференции Федерации гребного слалома.
По словам Лаврова, "спорт как раз сейчас является частью той политики, которую пытается навязать Запад".
"Мы должны отвечать достойно, как мы всегда это делали в нашей истории, и сделаем все, чтобы жизнь страны, и, конечно же, наших спортсменов, как неотъемлемой части нашей страны, полноценно продолжалась и способствовала внутреннему развитию, причем ускоренному развитию", - отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 14:56
Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров
 
СпортСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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