https://ria.ru/20220523/sport-1790234681.html
Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров
Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2022
Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров
Россия должна отвечать достойно на политизацию западными странами спорта и сделает все для его полноценного развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:05
2022-05-23T18:05
2022-05-23T18:05
спорт
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна отвечать достойно на политизацию западными странами спорта и сделает все для его полноценного развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, как оголтело набросились на наших спортсменов западные представители, лишний раз показывает лицемерность всех их утверждений о том, что спорт должен быть вне политики. ", - сказал он в начале конференции Федерации гребного слалома.По словам Лаврова, "спорт как раз сейчас является частью той политики, которую пытается навязать Запад"."Мы должны отвечать достойно, как мы всегда это делали в нашей истории, и сделаем все, чтобы жизнь страны, и, конечно же, наших спортсменов, как неотъемлемой части нашей страны, полноценно продолжалась и способствовала внутреннему развитию, причем ускоренному развитию", - отметил он.
https://ria.ru/20220520/zapad-1789739890.html
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спорт, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия достойно ответит на политизацию спорта, заявил Лавров
Сергей Лавров заявил, что Россия достойно ответит на попытки Запада политизировать спорт
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна отвечать достойно на политизацию западными странами спорта и сделает все для его полноценного развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, как оголтело набросились на наших спортсменов западные представители, лишний раз показывает лицемерность всех их утверждений о том, что спорт должен быть вне политики. ", - сказал он в начале конференции Федерации гребного слалома.
По словам Лаврова, "спорт как раз сейчас является частью той политики, которую пытается навязать Запад".
"Мы должны отвечать достойно, как мы всегда это делали в нашей истории, и сделаем все, чтобы жизнь страны, и, конечно же, наших спортсменов, как неотъемлемой части нашей страны, полноценно продолжалась и способствовала внутреннему развитию, причем ускоренному развитию", - отметил он.