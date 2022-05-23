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Племянник замминистра обороны Евкурова погиб на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/spetsoperatsiya-1790230926.html
Племянник замминистра обороны Евкурова погиб на Украине
Племянник замминистра обороны Евкурова погиб на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Племянник замминистра обороны Евкурова погиб на Украине
Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:53
2022-05-23T17:53
специальная военная операция на украине
общество
юнус-бек евкуров
владимир путин
россия
украина
донбасс
воздушно-десантные войска россии
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов."Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что погибший военнослужащий - Адам Хамхоев являлся командиром десантно-штурмовой роты. "Парень окончил одно из лучших в России военных учебных заведений - Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир. Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками", - отметил глава Ингушетии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/komandir-1784175006.html
https://ria.ru/20220517/nagrada-1788942018.html
россия
украина
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общество, юнус-бек евкуров, владимир путин, россия, украина, донбасс, воздушно-десантные войска россии
17:53 23.05.2022
 
Племянник замминистра обороны Евкурова погиб на Украине

Племянник замминистра обороны Евкурова Хамхоев погиб во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Колонна российской военной техники. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
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Он сообщил, что погибший военнослужащий - Адам Хамхоев являлся командиром десантно-штурмовой роты. "Парень окончил одно из лучших в России военных учебных заведений - Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир. Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками", - отметил глава Ингушетии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЮнус-Бек ЕвкуровВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВоздушно-десантные войска России
 
 
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