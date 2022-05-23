https://ria.ru/20220523/sovfed-1790196754.html

Комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая, сообщил источник

Комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая, сообщил источник - РИА Новости, 23.05.2022

Комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая, сообщил источник

Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят 24 мая внесённую президентом кандидатуру главы МЧС, СФ заслушает информацию на пленарном заседании 25 мая,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:52

2022-05-23T15:52

2022-05-23T15:58

политика

андрей клишас

россия

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят 24 мая внесённую президентом кандидатуру главы МЧС, СФ заслушает информацию на пленарном заседании 25 мая, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Двадцать четвертого мая пройдёт обсуждение на комитетах, 25 - на заседании (Совета Федерации)", - сказал он.В Совет Федерации поступило представление на нового главу МЧС от президента РФ, оно будет рассмотрено в предусмотренные регламентом сроки, сообщил ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

https://ria.ru/20220523/mchs-1790175195.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, андрей клишас, россия, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)