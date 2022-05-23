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Комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая, сообщил источник - РИА Новости, 23.05.2022
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Комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая, сообщил источник
Комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая, сообщил источник - РИА Новости, 23.05.2022
Комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая, сообщил источник
Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят 24 мая внесённую президентом кандидатуру главы МЧС, СФ заслушает информацию на пленарном заседании 25 мая,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:52
2022-05-23T15:58
политика
андрей клишас
россия
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят 24 мая внесённую президентом кандидатуру главы МЧС, СФ заслушает информацию на пленарном заседании 25 мая, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Двадцать четвертого мая пройдёт обсуждение на комитетах, 25 - на заседании (Совета Федерации)", - сказал он.В Совет Федерации поступило представление на нового главу МЧС от президента РФ, оно будет рассмотрено в предусмотренные регламентом сроки, сообщил ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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политика, андрей клишас, россия, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:52 23.05.2022 (обновлено: 15:58 23.05.2022)
 
Комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая, сообщил источник

Источник сообщил, что в комитеты Совфеда рассмотрят кандидатуру главы МЧС 24 мая

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят 24 мая внесённую президентом кандидатуру главы МЧС, СФ заслушает информацию на пленарном заседании 25 мая, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.
"Двадцать четвертого мая пройдёт обсуждение на комитетах, 25 - на заседании (Совета Федерации)", - сказал он.
В Совет Федерации поступило представление на нового главу МЧС от президента РФ, оно будет рассмотрено в предусмотренные регламентом сроки, сообщил ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:54
Источник: Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧС
 
ПолитикаАндрей КлишасРоссияСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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