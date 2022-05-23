https://ria.ru/20220523/sochi-1790209738.html

В Сочи спасатели эвакуировали вертолетом тело погибшего туриста

В Сочи спасатели эвакуировали вертолетом тело погибшего туриста - РИА Новости, 23.05.2022

В Сочи спасатели эвакуировали вертолетом тело погибшего туриста

Спасатели эвакуировали на вертолете тело погибшего туриста с горы Малый Амуко в Сочи с высоты 1680 метров, сообщает Южно-Российский поисково-спастельный отряд... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:26

2022-05-23T17:26

2022-05-23T17:26

туризм

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете тело погибшего туриста с горы Малый Амуко в Сочи с высоты 1680 метров, сообщает Южно-Российский поисково-спастельный отряд МЧС России.Информация о происшествии поступила спасателям от жены пропавшего туриста, которая сообщила, что ее муж в субботу отправился в одиночный поход по маршруту: хребет Прохладный – гора Сахарная – гора Амуко – хребет Ажек. В пресс-службе ФГБУ "Сочинский национальный парк" сообщили, что погибший не оформлял пропуск на маршрут и не проходил регистрацию в отделении регионального МЧС. Мужчина даже не взял с собой палатку, планируя вернуться в тот же день или переночевать на территории экопоселения "Ажек". Однако в воскресенье он на связь не вышел, и его супруга обратилась к спасателям. Тогда на поиски туриста пешим порядком выдвинулись две группы, а в связи с удаленностью маршрута вершины гор Сахарная, Большой и Малый Амуко было решено обследовать с воздуха."Утром 23 мая с базы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели спасатели и вертолетчики МЧС России. В результате воздушного поиска с борта вертолета Ка-32 МЧС России у истоков реки Агва на горе Малый Амуко (высота 1680 метров над уровнем моря) было обнаружено тело погибшего мужчины", - сообщает пресс-служба. Подлететь к месту происшествия было невозможно, поэтому спасатели высадились ниже по склону и продолжили путь пешим порядком. Подойдя к погибшему туристу, сотрудники МЧС на носилках транспортировали его к месту возможной подсадки воздушного судна.Сотрудники нацпарка в преддверии курортного сезона просят отдыхающих соблюдать правила, необходимые в походах, и не посещать зоны, не предназначенные для самостоятельных прогулок.

https://ria.ru/20220519/sochi-1789555481.html

https://ria.ru/20220519/anapa-1789404799.html

https://ria.ru/20220523/elbrus-1790152068.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, россия, новости - туризм, туристы, сочи