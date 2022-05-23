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Шнуров высказался об отъезде из России - РИА Новости, 23.05.2022
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Шнуров высказался об отъезде из России
Шнуров высказался об отъезде из России - РИА Новости, 23.05.2022
Шнуров высказался об отъезде из России
Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России и "предавать своего зрителя". РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:52
2022-05-23T14:52
шоубиз
знаменитости
шнур (сергей шнуров)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России и "предавать своего зрителя".Также он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно, сообщил музыкант. Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно. Ранее Шнуров объявил о возобновлении концертов "Ленинграда".
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знаменитости, шнур (сергей шнуров), шоу-бизнес
14:52 23.05.2022
 
Шнуров высказался об отъезде из России

Шнуров отказался уезжать из России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМузыкант, член "Партии роста" Сергей Шнуров в зале Центра международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров в зале Центра международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России и "предавать своего зрителя".

"Позиция уехавшего очень слабая. Если ты остался здесь, то ты остался со своим зрителем. Уезжать - это предавать своего зрителя", – сказал он на пресс-конференции.

Также он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно, сообщил музыкант.

"Их дело – попадать в ноту, а не озвучивать свои политические позиции", – сказал Шнуров.

Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно.

"Давайте запретим, например, плохую погоду", – добавил артист.

Ранее Шнуров объявил о возобновлении концертов "Ленинграда".
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