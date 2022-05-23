https://ria.ru/20220523/shnurov-1790172325.html
Шнуров высказался об отъезде из России
Шнуров высказался об отъезде из России - РИА Новости, 23.05.2022
Шнуров высказался об отъезде из России
Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России и "предавать своего зрителя". РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:52
2022-05-23T14:52
2022-05-23T14:52
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России и "предавать своего зрителя".Также он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно, сообщил музыкант. Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно. Ранее Шнуров объявил о возобновлении концертов "Ленинграда".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шнур (сергей шнуров), шоу-бизнес
Шнуров высказался об отъезде из России
Шнуров отказался уезжать из России
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России и "предавать своего зрителя".
"Позиция уехавшего очень слабая. Если ты остался здесь, то ты остался со своим зрителем. Уезжать - это предавать своего зрителя", – сказал он на пресс-конференции.
Также он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно, сообщил музыкант.
"Их дело – попадать в ноту, а не озвучивать свои политические позиции", – сказал Шнуров.
Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно.
"Давайте запретим, например, плохую погоду", – добавил артист.
Ранее Шнуров объявил
о возобновлении концертов "Ленинграда".