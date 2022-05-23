https://ria.ru/20220523/shnurov-1790172325.html

Шнуров высказался об отъезде из России

Шнуров высказался об отъезде из России - РИА Новости, 23.05.2022

Шнуров высказался об отъезде из России

Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России и "предавать своего зрителя". РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:52

2022-05-23T14:52

2022-05-23T14:52

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шнур (сергей шнуров)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России и "предавать своего зрителя".Также он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно, сообщил музыкант. Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно. Ранее Шнуров объявил о возобновлении концертов "Ленинграда".

https://ria.ru/20220523/lolita-1790098778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шнур (сергей шнуров), шоу-бизнес