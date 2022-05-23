Две школы на 2,2 тысячи мест построят в Челябинске к концу 2023 года
Две школы на 2,2 тысячи мест построят в Челябинске к концу 2023 года
Школьные рюкзаки. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Две школы на 1,1 тысячи мест каждая построят в Челябинске к концу 2023 года в рамках подписанных концессионных соглашений между региональным министерством образования и ООО "ПроШкола", сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что все сферы жизнедеятельности опираются на человеческий капитал, который формирует система образования, и в этом смысле она неотделима от экономического, социального, культурного, а в последнее время и цифрового пространства. "Какую бы отрасль мы ни задумали развивать – начинать нужно именно с образования. И поэтому государство, в том числе на региональном уровне, должно вкладывать в эту сферу значительные силы и средства", - пояснял Текслер.
"Стоимость школы достаточно высока. При нынешних обстоятельствах это почти 1,5 миллиарда рублей, если мы говорим о школе на 1,5 тысячи учащихся. Поэтому здесь была поставлена задача — максимально увеличить количество школ для строительства с использованием различных механизмов финансирования. Это и областной бюджет, и субсидии федерального бюджета. Например, школы в Верхнеуральске, Кунашаке. И это механизм государственно-частного партнерства, в том числе механизм концессии, который предложило федеральное министерство просвещения совместно с банком ВЭБ.РФ", — цитирует пресс-служба слова первого замгубернатора региона Ирины Гехт.
Она уточнила, что конкурсный отбор по концессии прошли две школы на территории 33-го и 34-го микрорайонов Челябинска, завершить строительство школ планируют к концу следующего года.
По словам министра образования и науки области Александра Кузнецова, процесс привлечения дополнительных средств для строительства школ в рамках государственно-частного партнерства будет быстрее. "Школы, которые прошли конкурсный отбор второй волны федерального Минпросвещения, это школы северо-запада Челябинска, который сейчас испытывает острую нехватку школьных мест", — цитирует пресс-служба слова Кузнецова.
По данным правительства региона, в рамках реализации подписанных соглашений школы построят в микрорайонах Тополиной аллеи Челябинска, каждая школа рассчитана на 1100 мест.
По соглашению концессионером становится федеральная структура – ООО "ПроШкола", поясняется в сообщении. Это дочернее общество группы компаний "Просвещение": утвержденный правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать без конкурса концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках госпрограммы по развитию образования, ключевым финансовым партнером является Сбербанк, добавляется в сообщении.
В соответствии с государственной программой, из федерального бюджета предоставляются субсидии, направленные на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации проектов по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, сообщает пресс-служба.