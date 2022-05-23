https://ria.ru/20220523/shishimarin-1790210683.html

Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным

Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным - РИА Новости, 23.05.2022

Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вынесенный на Украине приговор российскому военному Вадиму Шишимарину сфабрикованным и добавил, что творить киевскому режиму... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:43

2022-05-23T16:43

2022-05-23T16:43

специальная военная операция на украине

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сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вынесенный на Украине приговор российскому военному Вадиму Шишимарину сфабрикованным и добавил, что творить киевскому режиму беззаконие осталось недолго.В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Скорость, с которой было проведено расследование и вынесен приговор, говорит сама за себя: дело сфабриковано, поиском доказательной базы никто не утруждался. Киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его мнению, есть только один надежный способ защитить российских военнослужащих, попавших в плен, и исключить их длительное пребывание в украинских тюрьмах: в сжатые сроки вынести приговоры пленным украинским боевикам в ДНР и ЛНР."Доказательств их вины в военных преступлениях более чем достаточно, поэтому и приговоры должны быть жесткими, включая пожизненное заключение и смертную казнь для "особо отличившихся" нацистских ублюдков вроде Калины с Волыной. Тогда у нас и "обменный фонд" увеличится – в него, конечно, не должны входить самые одиозные персонажи, – и конвейер по осуждению наших ребят сразу остановится. Надо оставить иллюзии, что с отмороженным киевским режимом можно о чем-то договориться. Только быстрый, решительный и беспощадный ответ", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790180873.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, киев, сергей аксенов (политик), республика крым