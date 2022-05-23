Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным
Глава Крыма Аксенов назвал украинское дело против военного Шишимарина сфабрикованным
© AP Photo / Roman HrytsynaВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вынесенный на Украине приговор российскому военному Вадиму Шишимарину сфабрикованным и добавил, что творить киевскому режиму беззаконие осталось недолго.
В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
"Скорость, с которой было проведено расследование и вынесен приговор, говорит сама за себя: дело сфабриковано, поиском доказательной базы никто не утруждался. Киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
"Доказательств их вины в военных преступлениях более чем достаточно, поэтому и приговоры должны быть жесткими, включая пожизненное заключение и смертную казнь для "особо отличившихся" нацистских ублюдков вроде Калины с Волыной. Тогда у нас и "обменный фонд" увеличится – в него, конечно, не должны входить самые одиозные персонажи, – и конвейер по осуждению наших ребят сразу остановится. Надо оставить иллюзии, что с отмороженным киевским режимом можно о чем-то договориться. Только быстрый, решительный и беспощадный ответ", - подчеркнул Аксенов.