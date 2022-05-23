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Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/shishimarin-1790210683.html
Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным
Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным - РИА Новости, 23.05.2022
Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вынесенный на Украине приговор российскому военному Вадиму Шишимарину сфабрикованным и добавил, что творить киевскому режиму... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:43
2022-05-23T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вынесенный на Украине приговор российскому военному Вадиму Шишимарину сфабрикованным и добавил, что творить киевскому режиму беззаконие осталось недолго.В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Скорость, с которой было проведено расследование и вынесен приговор, говорит сама за себя: дело сфабриковано, поиском доказательной базы никто не утруждался. Киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его мнению, есть только один надежный способ защитить российских военнослужащих, попавших в плен, и исключить их длительное пребывание в украинских тюрьмах: в сжатые сроки вынести приговоры пленным украинским боевикам в ДНР и ЛНР."Доказательств их вины в военных преступлениях более чем достаточно, поэтому и приговоры должны быть жесткими, включая пожизненное заключение и смертную казнь для "особо отличившихся" нацистских ублюдков вроде Калины с Волыной. Тогда у нас и "обменный фонд" увеличится – в него, конечно, не должны входить самые одиозные персонажи, – и конвейер по осуждению наших ребят сразу остановится. Надо оставить иллюзии, что с отмороженным киевским режимом можно о чем-то договориться. Только быстрый, решительный и беспощадный ответ", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790180873.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей аксенов (политик), республика крым
16:43 23.05.2022
 
Аксенов назвал украинское дело против российского военного сфабрикованным

Глава Крыма Аксенов назвал украинское дело против военного Шишимарина сфабрикованным

© AP Photo / Roman HrytsynaВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вынесенный на Украине приговор российскому военному Вадиму Шишимарину сфабрикованным и добавил, что творить киевскому режиму беззаконие осталось недолго.
В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:07
Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине
"Скорость, с которой было проведено расследование и вынесен приговор, говорит сама за себя: дело сфабриковано, поиском доказательной базы никто не утруждался. Киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его мнению, есть только один надежный способ защитить российских военнослужащих, попавших в плен, и исключить их длительное пребывание в украинских тюрьмах: в сжатые сроки вынести приговоры пленным украинским боевикам в ДНР и ЛНР.
"Доказательств их вины в военных преступлениях более чем достаточно, поэтому и приговоры должны быть жесткими, включая пожизненное заключение и смертную казнь для "особо отличившихся" нацистских ублюдков вроде Калины с Волыной. Тогда у нас и "обменный фонд" увеличится – в него, конечно, не должны входить самые одиозные персонажи, – и конвейер по осуждению наших ребят сразу остановится. Надо оставить иллюзии, что с отмороженным киевским режимом можно о чем-то договориться. Только быстрый, решительный и беспощадный ответ", - подчеркнул Аксенов.
Лукашенко: Они делают шаги, чтобы расчленить Украину - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:14
Лукашенко заявил, что Запад делает шаги для расчленения Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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