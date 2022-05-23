https://ria.ru/20220523/shell-1790110472.html

Shell вышла из СП с "Газпромнефтью" на Гыдане

Shell вышла из СП с "Газпромнефтью" на Гыдане - РИА Новости, 23.05.2022

Shell вышла из СП с "Газпромнефтью" на Гыдане

Shell вышла из уставного капитала совместного с "Газпромнефтью" предприятия "Гыдан Энерджи" на Гыданском полуострове, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:20

2022-05-23T11:20

2022-05-23T11:22

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Shell вышла из уставного капитала совместного с "Газпромнефтью" предприятия "Гыдан Энерджи" на Гыданском полуострове, следует из данных ЕГРЮЛ.Как указано в документе, 19 мая единственным участником "Гыдан Энерджи" с долей 100% стала "Газпромнефть". Ранее партнерам принадлежало по 50% в уставном капитале предприятия."Газпромнефть" и Shell в ноябре 2021 года создали совместное предприятие в проекте "Енисей" на Гыдане, который включает в себя два лицензионных участка - Лескинский и Пухуцяяхский.Промышленная добыча на проекте "Енисей" по планам начнется в 2028 году.Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Ресурсы углеводородов участка могут превышать 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, его ресурсы оцениваются в 35 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Доказанные запасы будут известны по итогам разведочного бурения.Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпромнефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2".Позднее компания заявила, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Эти активы покупает "Лукойл".

https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html

https://ria.ru/20220505/shell-1787067336.html

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Ольга Маркова

экономика, красноярский край, тазовский район, россия, газпром, shell, газпром нефть, северный поток — 2