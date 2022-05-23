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Shell вышла из СП с "Газпромнефтью" на Гыдане - РИА Новости, 23.05.2022
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Shell вышла из СП с "Газпромнефтью" на Гыдане
Shell вышла из СП с "Газпромнефтью" на Гыдане - РИА Новости, 23.05.2022
Shell вышла из СП с "Газпромнефтью" на Гыдане
Shell вышла из уставного капитала совместного с "Газпромнефтью" предприятия "Гыдан Энерджи" на Гыданском полуострове, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:20
2022-05-23T11:22
экономика
красноярский край
тазовский район
россия
газпром
shell
газпром нефть
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Shell вышла из уставного капитала совместного с "Газпромнефтью" предприятия "Гыдан Энерджи" на Гыданском полуострове, следует из данных ЕГРЮЛ.Как указано в документе, 19 мая единственным участником "Гыдан Энерджи" с долей 100% стала "Газпромнефть". Ранее партнерам принадлежало по 50% в уставном капитале предприятия."Газпромнефть" и Shell в ноябре 2021 года создали совместное предприятие в проекте "Енисей" на Гыдане, который включает в себя два лицензионных участка - Лескинский и Пухуцяяхский.Промышленная добыча на проекте "Енисей" по планам начнется в 2028 году.Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Ресурсы углеводородов участка могут превышать 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, его ресурсы оцениваются в 35 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Доказанные запасы будут известны по итогам разведочного бурения.Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпромнефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2".Позднее компания заявила, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Эти активы покупает "Лукойл".
https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html
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экономика, красноярский край, тазовский район, россия, газпром, shell, газпром нефть, северный поток — 2
11:20 23.05.2022 (обновлено: 11:22 23.05.2022)
 
Shell вышла из СП с "Газпромнефтью" на Гыдане

Shell вышла из уставного капитала совместного с "Газпромнефтью" предприятия на Гыдане

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкShell
Shell - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Shell вышла из уставного капитала совместного с "Газпромнефтью" предприятия "Гыдан Энерджи" на Гыданском полуострове, следует из данных ЕГРЮЛ.
Как указано в документе, 19 мая единственным участником "Гыдан Энерджи" с долей 100% стала "Газпромнефть". Ранее партнерам принадлежало по 50% в уставном капитале предприятия.
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"Газпромнефть" и Shell в ноябре 2021 года создали совместное предприятие в проекте "Енисей" на Гыдане, который включает в себя два лицензионных участка - Лескинский и Пухуцяяхский.
Промышленная добыча на проекте "Енисей" по планам начнется в 2028 году.
Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Ресурсы углеводородов участка могут превышать 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, его ресурсы оцениваются в 35 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Доказанные запасы будут известны по итогам разведочного бурения.
Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпромнефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2".
Позднее компания заявила, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Эти активы покупает "Лукойл".
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ЭкономикаКрасноярский крайТазовский районРоссияГазпромShellГазпром нефтьСеверный поток — 2
 
 
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