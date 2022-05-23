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СМИ: украинка за десять дней разрушила британскую семью - РИА Новости, 23.05.2022
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СМИ: украинка за десять дней разрушила британскую семью
СМИ: украинка за десять дней разрушила британскую семью - РИА Новости, 23.05.2022
СМИ: украинка за десять дней разрушила британскую семью
Украинка всего за десять дней своего пребывания в разрушила приютившую ее в Британии семью, сообщает таблоид The Sun. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T02:37
2022-05-23T02:37
в мире
украина
львов
великобритания
западный йоркшир
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинка всего за десять дней своего пребывания в разрушила приютившую ее в Британии семью, сообщает таблоид The Sun.София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице.В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией."Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было", - приводит The Sun слова мужчины.Теперь Каркадым и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для украинки.Ранее газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, украина, львов, великобритания, западный йоркшир
02:37 23.05.2022
 
СМИ: украинка за десять дней разрушила британскую семью

The Sun: сбежавшая из Львова украинка Каркадым за десять дней разрушила семью британцев

© Fotolia / Anna ARTОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Fotolia / Anna ART
Обручальные кольца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинка всего за десять дней своего пребывания в разрушила приютившую ее в Британии семью, сообщает таблоид The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице.
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией.
"Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было", - приводит The Sun слова мужчины.
Теперь Каркадым и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для украинки.
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Ранее газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреУкраинаЛьвовВеликобританияЗападный Йоркшир
 
 
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