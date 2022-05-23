https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198707.html

Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику

Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику - РИА Новости, 23.05.2022

Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику

Введенные против России санкции Запада "ужалили" американскую экономику и ослабили позиции доллара, пишет обозреватель китайского издания Global Times Ван И. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:58

2022-05-23T15:58

2022-05-23T16:34

экономика

россия

украина

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Введенные против России санкции Запада "ужалили" американскую экономику и ослабили позиции доллара, пишет обозреватель китайского издания Global Times Ван И.Как отмечается в статье, на фоне российской спецоперации на Украине США и Европа применили большой арсенал ограничительных мер против Москвы, однако они не возымели того эффекта, которого ожидали в Вашингтоне и Брюсселе."Санкции <…> не смогли навредить промышленности России, но ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. <…> Похоже, западным странам не так просто найти альтернативных экспортеров нефти и газа", — рассуждает журналист.По его словам, Москва адаптируется к новой международной обстановке и укрепляет позиции в противостоянии с Вашингтоном: рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.

https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html

https://ria.ru/20220514/ssha-1788593577.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, украина, сша, евросоюз, санкции в отношении россии