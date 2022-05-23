15:58 23.05.2022 (обновлено: 16:34 23.05.2022)
Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику
Global Times: антироссийские санкции подорвали экономику США и господство доллара
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Введенные против России санкции Запада "ужалили" американскую экономику и ослабили позиции доллара, пишет обозреватель китайского издания Global Times Ван И.
Как отмечается в статье, на фоне российской спецоперации на Украине США и Европа применили большой арсенал ограничительных мер против Москвы, однако они не возымели того эффекта, которого ожидали в Вашингтоне и Брюсселе.
"Санкции <…> не смогли навредить промышленности России, но ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. <…> Похоже, западным странам не так просто найти альтернативных экспортеров нефти и газа", — рассуждает журналист.
По его словам, Москва адаптируется к новой международной обстановке и укрепляет позиции в противостоянии с Вашингтоном: рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство.
"США наблюдают за тем, как их политика в отношении России "жалит" их собственную экономику и валюту", — подытожил Ван И.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.