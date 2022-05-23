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Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику - РИА Новости, 23.05.2022
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Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику
Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику - РИА Новости, 23.05.2022
Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику
Введенные против России санкции Запада "ужалили" американскую экономику и ослабили позиции доллара, пишет обозреватель китайского издания Global Times Ван И. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:58
2022-05-23T16:34
экономика
россия
украина
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Введенные против России санкции Запада "ужалили" американскую экономику и ослабили позиции доллара, пишет обозреватель китайского издания Global Times Ван И.Как отмечается в статье, на фоне российской спецоперации на Украине США и Европа применили большой арсенал ограничительных мер против Москвы, однако они не возымели того эффекта, которого ожидали в Вашингтоне и Брюсселе."Санкции &lt;…&gt; не смогли навредить промышленности России, но ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. &lt;…&gt; Похоже, западным странам не так просто найти альтернативных экспортеров нефти и газа", — рассуждает журналист.По его словам, Москва адаптируется к новой международной обстановке и укрепляет позиции в противостоянии с Вашингтоном: рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.
https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html
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экономика, россия, украина, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
15:58 23.05.2022 (обновлено: 16:34 23.05.2022)
 
Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику

Global Times: антироссийские санкции подорвали экономику США и господство доллара

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Введенные против России санкции Запада "ужалили" американскую экономику и ослабили позиции доллара, пишет обозреватель китайского издания Global Times Ван И.
Как отмечается в статье, на фоне российской спецоперации на Украине США и Европа применили большой арсенал ограничительных мер против Москвы, однако они не возымели того эффекта, которого ожидали в Вашингтоне и Брюсселе.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 20:35
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций
"Санкции <…> не смогли навредить промышленности России, но ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. <…> Похоже, западным странам не так просто найти альтернативных экспортеров нефти и газа", — рассуждает журналист.
По его словам, Москва адаптируется к новой международной обстановке и укрепляет позиции в противостоянии с Вашингтоном: рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство.
"США наблюдают за тем, как их политика в отношении России "жалит" их собственную экономику и валюту", — подытожил Ван И.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.
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