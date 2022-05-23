https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198339.html

Вучич пообещал сообщить гражданам, если Сербия не выдержит давления ЕС

Вучич пообещал сообщить гражданам, если Сербия не выдержит давления ЕС - РИА Новости, 23.05.2022

Вучич пообещал сообщить гражданам, если Сербия не выдержит давления ЕС

Руководство Сербии оповестит граждан, когда больше не сможет выдерживать внешнего давления из-за того, что не поддерживает санкции в отношении России, заявил... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:56

2022-05-23T15:56

2022-05-23T16:03

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сербия

оон

генеральная ассамблея оон

санкции в отношении россии

здоровье - общество

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БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Руководство Сербии оповестит граждан, когда больше не сможет выдерживать внешнего давления из-за того, что не поддерживает санкции в отношении России, заявил президент страны Александр Вучич."Из 23 документов, которые предполагают конкретные ограничительные меры, мы не голосовали ни за один. Точка. Единственная страна, которая не голосовала ни за одну ограничительную меру против РФ в Европе", - сообщил Вучич журналистам на брифинге в понедельник."С первого дня мы сказали, что осуждаем их вторжение на территорию суверенной страны, каковой является Украина. Здесь ничего не изменилось. И когда говорим о санкциях – ничего не изменилось. Когда поменяется, что бы кто ни говорил – это невозможно будет скрыть от народа", - указал президент Сербии.По его словам, сербское руководство не планирует и не будет скрывать своих решений по санкциям, "а давление намного больше, чем можете себе представить"."Пока можем выдержать, сохранять свою политику, которую мы определили 80 с лишним дней назад. Когда больше не сможем – обратимся к народу и скажем потому-то и потому-то не можем. Если до этого дойдет. Дойдет ли – посмотрим", - подчеркнул Вучич.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220522/otvet-1790013202.html

https://ria.ru/20220512/kosovo-1788082992.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789724384.html

россия

сербия

украина

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сербия, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии, здоровье - общество, александр вучич, украина