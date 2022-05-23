https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790130307.html
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин - РИА Новости, 23.05.2022
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что недружественные страны должны будут компенсировать ущерб, нанесенный их санкциями российской экономике. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:31
2022-05-23T12:31
2022-05-23T12:31
владимир путин
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сша
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что недружественные страны должны будут компенсировать ущерб, нанесенный их санкциями российской экономике."Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придётся компенсировать", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что санкции против России ударили по их инициаторам."Если посмотреть на стоимость бензина, рост её составил: в Австралии — 30,3%, в США — 27,6%, в Канаде — 22,2%, в странах Евросоюза — 19,3%. Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов", - пояснил он."Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США (Джо) Байдене, а также на главах ряда европейских государств", - добавил Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790068410.html
https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789916570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сша, украина, дмитрий медведев, в мире, вячеслав володин, госдума рф
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин
Володин: недружественным странам придется компенсировать России вред, нанесенный санкциями