Рейтинг@Mail.ru
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790130307.html
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин - РИА Новости, 23.05.2022
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что недружественные страны должны будут компенсировать ущерб, нанесенный их санкциями российской экономике. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:31
2022-05-23T12:31
владимир путин
россия
сша
украина
дмитрий медведев
в мире
вячеслав володин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что недружественные страны должны будут компенсировать ущерб, нанесенный их санкциями российской экономике."Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придётся компенсировать", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что санкции против России ударили по их инициаторам."Если посмотреть на стоимость бензина, рост её составил: в Австралии — 30,3%, в США — 27,6%, в Канаде — 22,2%, в странах Евросоюза — 19,3%. Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов", - пояснил он."Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США (Джо) Байдене, а также на главах ряда европейских государств", - добавил Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790068410.html
https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789916570.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, сша, украина, дмитрий медведев, в мире, вячеслав володин, госдума рф
12:31 23.05.2022
 
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин

Володин: недружественным странам придется компенсировать России вред, нанесенный санкциями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что недружественные страны должны будут компенсировать ущерб, нанесенный их санкциями российской экономике.
"Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придётся компенсировать", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Диоп: Санкции только усложняют ситуацию - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 05:33
Глава МИД Мали: санкции Запада против России ударили по бедным странам
Парламентарий отметил, что санкции против России ударили по их инициаторам.
"Если посмотреть на стоимость бензина, рост её составил: в Австралии — 30,3%, в США — 27,6%, в Канаде — 22,2%, в странах Евросоюза — 19,3%. Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов", - пояснил он.
"Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США (Джо) Байдене, а также на главах ряда европейских государств", - добавил Володин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 16:21
Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой
 
Владимир ПутинРоссияСШАУкраинаДмитрий МедведевВ миреВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала