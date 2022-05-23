https://ria.ru/20220523/samolety-1790255398.html
Белоруссия рассматривает возможность производства комплектующих к МС-21
Белоруссия рассматривает возможность производства комплектующих к МС-21 - РИА Новости, 23.05.2022
Белоруссия рассматривает возможность производства комплектующих к МС-21
Белоруссия прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:49
2022-05-23T19:49
2022-05-23T20:08
белоруссия
экономика
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
евросоюз
минск
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белоруссия прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщила в понедельник пресс-служба минтранса республики."Прорабатывается вопрос эксплуатации воздушных судов российского производства", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По его данным, в частности, в области грузовой авиации идет изучение возможности эксплуатации российского самолета Ил 96-400Т.Что касается авиаремонтных предприятий Белоруссии, то, согласно сообщению, прорабатывается вопрос "освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания".Как отметили в пресс-службе министерства, в условиях санкций Запада в отношении белорусской авиаотрасли белорусские авиакомпании переориентировали работу в восточном и южном направлениях. "Регулярные рейсы выполняются в 16 аэропортов 8 государств. Рейсы на регулярной основе в Национальный аэропорт "Минск" выполняют три авиаперевозчика", - говорится в сообщении.Там отмечается, что в сфере грузовой авиации рассматривается возможность осуществления перевозок в азиатский регион путем привлечения логистических операторов.Подчеркивается, что для стабилизации финансово-экономического положения авиационных организаций реализуются антикризисные планы мер, направленные на переориентацию экспортных потоков, оптимизацию затрат, повышение финансовой дисциплины. "Задача – сохранение трудовых коллективов", - заявляется в сообщении.В мае 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, обвиняемый в том числе в организации беспорядков после президентских выборов 2020 года. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов. Кроме того, белорусские авиапредприятия попали под санкции из-за миграционного кризиса, разразившегося в прошлом году на границе Белоруссии и стран ЕС.
https://ria.ru/20220520/izolyatsiya-1789740795.html
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белоруссия, экономика, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, евросоюз, минск
19:49 23.05.2022 (обновлено: 20:08 23.05.2022)
Белоруссия рассматривает возможность производства комплектующих к МС-21
Минтранс: Белоруссия рассматривает возможность производства комплектующих к МС-21
МИНСК, 23 мая – РИА Новости.
Белоруссия прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщила
в понедельник пресс-служба минтранса республики.
"Прорабатывается вопрос эксплуатации воздушных судов российского производства", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По его данным, в частности, в области грузовой авиации идет изучение возможности эксплуатации российского самолета Ил 96-400Т.
Что касается авиаремонтных предприятий Белоруссии
, то, согласно сообщению, прорабатывается вопрос "освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superje
t 100, МС-2
1 и их технического обслуживания".
Как отметили в пресс-службе министерства, в условиях санкций Запада в отношении белорусской авиаотрасли белорусские авиакомпании переориентировали работу в восточном и южном направлениях. "Регулярные рейсы выполняются в 16 аэропортов 8 государств. Рейсы на регулярной основе в Национальный аэропорт "Минск" выполняют три авиаперевозчика", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что в сфере грузовой авиации рассматривается возможность осуществления перевозок в азиатский регион путем привлечения логистических операторов.
Подчеркивается, что для стабилизации финансово-экономического положения авиационных организаций реализуются антикризисные планы мер, направленные на переориентацию экспортных потоков, оптимизацию затрат, повышение финансовой дисциплины. "Задача – сохранение трудовых коллективов", - заявляется в сообщении.
В мае 2021 года в аэропорту Минска
из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair
, летевший из Афин
в Вильнюс
. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич
, обвиняемый в том числе в организации беспорядков после президентских выборов 2020 года. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов. Кроме того, белорусские авиапредприятия попали под санкции из-за миграционного кризиса, разразившегося в прошлом году на границе Белоруссии и стран ЕС
.