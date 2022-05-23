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В США разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 23.05.2022
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В США разбился одномоторный самолет
В США разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 23.05.2022
В США разбился одномоторный самолет
Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Колорадо, сообщила местная пожарная служба. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T07:08
2022-05-23T07:08
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Колорадо, сообщила местная пожарная служба."Сегодняшнее крушение самолета привело к двум жертвам. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены", - говорится в сообщении пожарной службы города Блумфилда в Колорадо, где упал самолет. Пожарные добавляют, что причина происшествия пока не известна, ведется следствие.По словам представителя пожарной службы Сары Фаррис, которые приводит местный телеканал Denver Channel, это уже второй случай крушения самолета с жертвами за последние две недели.
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в мире, сша
07:08 23.05.2022
 
В США разбился одномоторный самолет

При крушении одномоторного самолета в американском штате Колорадо погибли два человека

© AP Photo / Mark LennihanПожарные службы
Пожарные службы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Пожарные службы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Колорадо, сообщила местная пожарная служба.
"Сегодняшнее крушение самолета привело к двум жертвам. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены", - говорится в сообщении пожарной службы города Блумфилда в Колорадо, где упал самолет. Пожарные добавляют, что причина происшествия пока не известна, ведется следствие.
Нью-йоркский метрополитен - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира
По словам представителя пожарной службы Сары Фаррис, которые приводит местный телеканал Denver Channel, это уже второй случай крушения самолета с жертвами за последние две недели.
 
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