https://ria.ru/20220523/sammit-1790071877.html

СМИ: Кисида сообщил Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме

СМИ: Кисида сообщил Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме - РИА Новости, 23.05.2022

СМИ: Кисида сообщил Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме

Премьер Японии Фумио Кисида сообщил президенту США Джо Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме, сообщает японский телеканал NHK. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T07:54

2022-05-23T07:54

2022-05-23T08:13

в мире

япония

сша

фумио кисида

джо байден

нарухито

хиросима (префектура)

g7

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида сообщил президенту США Джо Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме, сообщает японский телеканал NHK.Отмечается, что Байден воспринял это известие положительно.Глава американского государства находится в Японии с визитом, только что в Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров.Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.В последнем перед саммитом интервью Кисида отметил, что придает большое значение месту проведения саммита "семерки" в свете "воплощения великого идеала – стремления к миру без ядерного оружия".Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула. После двусторонней встречи лидеров ожидается совместная пресс-конференция Кисиды и Байдена.Затем Байден проведет встречу с семьями японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах и насильно удерживаемых в КНДР. Япония долгие годы требует их возвращения, в том числе прибегая к помощи других стран.Затем по инициативе американской стороны будет запущена новая региональная экономическая инициатива - Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF), подразумевающая участие стран АТР.На вторник запланирован саммит стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности Quad с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, президента США Джо Байдена, премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790072879.html

https://ria.ru/20220523/vygody-1790069664.html

япония

сша

хиросима (префектура)

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Максим Горбачев

в мире, япония, сша, фумио кисида, джо байден, нарухито, хиросима (префектура), g7