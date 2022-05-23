https://ria.ru/20220523/rusofobiya-1790233732.html

Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной

Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной - РИА Новости, 23.05.2022

Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с жалобами на его страницу в Facebook* после уничижительных слов в адрес россиян. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:01

2022-05-23T18:01

2022-05-23T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

львов

андрей садовой

ситуация в днр и лнр

русофобия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103022/62/1030226243_0:189:2200:1427_1920x0_80_0_0_9eaa3d56e98c7516db8f1841653c2bb3.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с жалобами на его страницу в Facebook* после уничижительных слов в адрес россиян.Политик не первый раз делает подобные выпады. Так, он предлагал национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода (ЛАЗ), а также переименовать улицы города, названные в честь российских деятелей.Ранее Владимир Путин заявлял, что недруги сделали ставку на русофобию и неонацистов и из года в год нагло превращали Украину в анти-Россию. Такого же мнения придерживается постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич, по словам которого Специальная мониторинговая миссия в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220521/mariupol-1789806752.html

украина

россия

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, львов, андрей садовой, ситуация в днр и лнр, русофобия