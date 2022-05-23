https://ria.ru/20220523/rusofobiya-1790233732.html
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной - РИА Новости, 23.05.2022
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с жалобами на его страницу в Facebook* после уничижительных слов в адрес россиян. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:01
2022-05-23T18:01
2022-05-23T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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андрей садовой
ситуация в днр и лнр
русофобия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с жалобами на его страницу в Facebook* после уничижительных слов в адрес россиян.Политик не первый раз делает подобные выпады. Так, он предлагал национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода (ЛАЗ), а также переименовать улицы города, названные в честь российских деятелей.Ранее Владимир Путин заявлял, что недруги сделали ставку на русофобию и неонацистов и из года в год нагло превращали Украину в анти-Россию. Такого же мнения придерживается постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич, по словам которого Специальная мониторинговая миссия в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, львов, андрей садовой, ситуация в днр и лнр, русофобия
18:01 23.05.2022 (обновлено: 20:47 23.05.2022)
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной
Мэр Львова Садовой назвал русофобию на Украине по-прежнему недостаточной
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с жалобами на его страницу в Facebook* после уничижительных слов в адрес россиян.
"Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна", — написал он в телеграм-канале.
Политик не первый раз делает подобные выпады. Так, он предлагал национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода (ЛАЗ), а также переименовать улицы города, названные в честь российских деятелей.
Ранее Владимир Путин заявлял, что недруги сделали ставку на русофобию и неонацистов и из года в год нагло превращали Украину в анти-Россию. Такого же мнения придерживается постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич, по словам которого Специальная мониторинговая миссия в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.