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Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/rusofobiya-1790233732.html
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной - РИА Новости, 23.05.2022
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с жалобами на его страницу в Facebook* после уничижительных слов в адрес россиян. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:01
2022-05-23T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
львов
андрей садовой
ситуация в днр и лнр
русофобия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с жалобами на его страницу в Facebook* после уничижительных слов в адрес россиян.Политик не первый раз делает подобные выпады. Так, он предлагал национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода (ЛАЗ), а также переименовать улицы города, названные в честь российских деятелей.Ранее Владимир Путин заявлял, что недруги сделали ставку на русофобию и неонацистов и из года в год нагло превращали Украину в анти-Россию. Такого же мнения придерживается постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич, по словам которого Специальная мониторинговая миссия в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, львов, андрей садовой, ситуация в днр и лнр, русофобия
18:01 23.05.2022 (обновлено: 20:47 23.05.2022)
 
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной

Мэр Львова Садовой назвал русофобию на Украине по-прежнему недостаточной

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУкраинский политический деятель Андрей Садовой
Украинский политический деятель Андрей Садовой - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинский политический деятель Андрей Садовой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию с жалобами на его страницу в Facebook* после уничижительных слов в адрес россиян.

"Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна", — написал он в телеграм-канале.

Политик не первый раз делает подобные выпады. Так, он предлагал национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода (ЛАЗ), а также переименовать улицы города, названные в честь российских деятелей.
Ранее Владимир Путин заявлял, что недруги сделали ставку на русофобию и неонацистов и из года в год нагло превращали Украину в анти-Россию. Такого же мнения придерживается постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич, по словам которого Специальная мониторинговая миссия в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛьвовАндрей СадовойСитуация в ДНР и ЛНРрусофобия
 
 
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