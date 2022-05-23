https://ria.ru/20220523/rubli-1790233860.html

Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года

Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года - РИА Новости, 23.05.2022

Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года

Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:01

2022-05-23T18:01

2022-05-23T20:42

херсонская область

экономика

россия

украина

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239323_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6636f8eb8fd5bf8f3e5bc37ac5e3d4e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."До конца года мы полностью перейдем на рублевую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах, но уверен, рубль быстро вытеснит украинскую валюту", — сказал он агентству.Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что бивалютная зона официально вводится с 23 мая, рубль получит хождение наряду с гривной. Соотношение валют: за одну гривну — два российских рубля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак при посещении Херсонской области заявил, что Россия "пришла навсегда".

https://ria.ru/20220523/kherson-1790162070.html

https://ria.ru/20220523/kherson-1790162817.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , экономика, россия, украина