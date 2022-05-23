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Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/rubli-1790233860.html
Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года
Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года - РИА Новости, 23.05.2022
Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года
Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:01
2022-05-23T20:42
херсонская область
экономика
россия
украина
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."До конца года мы полностью перейдем на рублевую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах, но уверен, рубль быстро вытеснит украинскую валюту", — сказал он агентству.Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что бивалютная зона официально вводится с 23 мая, рубль получит хождение наряду с гривной. Соотношение валют: за одну гривну — два российских рубля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак при посещении Херсонской области заявил, что Россия "пришла навсегда".
https://ria.ru/20220523/kherson-1790162070.html
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херсонская область , экономика, россия, украина
18:01 23.05.2022 (обновлено: 20:42 23.05.2022)
 
Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года

Администрация Херсонской области: регион перейдет на взаиморасчеты в рублях в этом году

© AFP 2022 / Andrey BorodulinВид на Херсон. 23 мая 2022
Вид на Херсон. 23 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
Вид на Херсон. 23 мая 2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"До конца года мы полностью перейдем на рублевую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах, но уверен, рубль быстро вытеснит украинскую валюту", — сказал он агентству.
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Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что бивалютная зона официально вводится с 23 мая, рубль получит хождение наряду с гривной. Соотношение валют: за одну гривну — два российских рубля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак при посещении Херсонской области заявил, что Россия "пришла навсегда".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЭкономикаРоссияУкраина
 
 
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