https://ria.ru/20220523/rubl-1790240918.html

Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке

Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке - РИА Новости, 23.05.2022

Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке

Рубль спокойно реагирует на решение властей снизить обязательные продажи валютной выручки, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:34

2022-05-23T18:34

2022-05-23T18:45

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на решение властей снизить обязательные продажи валютной выручки, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.21 мск падал на 2,5 рубля, до 57,73 рубля, евро - на 3 рубля, до 59,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс мало меняется на фоне решений по продаже выручки.Правительственная комиссия снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

https://ria.ru/20220419/vyruchka-1784383252.html

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экономика, московская биржа