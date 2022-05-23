Рейтинг@Mail.ru
Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/rubl-1790240918.html
Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке
Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке - РИА Новости, 23.05.2022
Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке
Рубль спокойно реагирует на решение властей снизить обязательные продажи валютной выручки, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:34
2022-05-23T18:45
экономика
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на решение властей снизить обязательные продажи валютной выручки, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.21 мск падал на 2,5 рубля, до 57,73 рубля, евро - на 3 рубля, до 59,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс мало меняется на фоне решений по продаже выручки.Правительственная комиссия снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
https://ria.ru/20220419/vyruchka-1784383252.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
18:34 23.05.2022 (обновлено: 18:45 23.05.2022)
 
Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке

Рубль спокойно реагирует на решение Минфина снизить продажи валютной выручки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на решение властей снизить обязательные продажи валютной выручки, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.21 мск падал на 2,5 рубля, до 57,73 рубля, евро - на 3 рубля, до 59,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс мало меняется на фоне решений по продаже выручки.
Правительственная комиссия снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 21:34
ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для несырьевых экспортеров
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала