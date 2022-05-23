https://ria.ru/20220523/rubl-1790182222.html

Экономист предупредил о "голландской болезни" из-за сильного рубля

Экономист предупредил о "голландской болезни" из-за сильного рубля - РИА Новости, 23.05.2022

Экономист предупредил о "голландской болезни" из-за сильного рубля

Приток доходов от экспорта энергоносителей по высоким ценам и укрепление рубля грозят российской экономике "голландской болезнью", предупредил доктор... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:11

2022-05-23T15:11

2022-05-23T15:36

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

рубль

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Приток доходов от экспорта энергоносителей по высоким ценам и укрепление рубля грозят российской экономике "голландской болезнью", предупредил доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. Об этом пишет РБК.По мнению эксперта, высокий курс нацвалюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе. Кроме того, при нехватке импорта сильный рубль может побудить участников рынка искать альтернативные каналы поставок.Домащенко считает, что начавшееся в конце марта на фоне валютных ограничений ЦБ и сокращения импорта укрепление рубля по отношению к доллару и евро не продлится долго. По мнению экономиста, сильная нацвалюта отрицательно влияет на конкурентоспособность российских экспортных товаров, за исключением нефтегазовой отрасли.Чтобы избежать негативного сценария, специалист призвал ввести фиксированный курс рубля вместо плавающего. Домащенко привел в пример Китай, которому именно эта мера помогла избежать "голландской болезни".Курс рубля обновил минимумы на фоне санкций Запада после начала российской спецоперации на Украине. Меры в основном коснулись финансового сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Банк России предпринял меры по стабилизации ситуации: ограничения на покупку валюты, повышение ключевой ставки, перевод расчетов за поставки газа недружественным странам в рубли. Благодаря этим шагам курс российской валюты укрепился, ЦБ стал смягчать ограничения.В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.

https://ria.ru/20220521/rubl-1789899461.html

https://ria.ru/20220520/rubl-1789818717.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, рубль, санкции в отношении россии