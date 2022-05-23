https://ria.ru/20220523/rt-1790241028.html
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik - РИА Новости, 23.05.2022
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik
Нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и несколько других организаций намерены оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:34
2022-05-23T18:34
2022-05-23T20:36
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ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и несколько других организаций намерены оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС, говорится в сообщении NVJ."Группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, попросит Европейский суд вынести решение по общеевропейской блокаде российских государственных СМИ RT и Sputnik. Соответствующее заявление будет подано в Европейский суд в Люксембурге 24 мая", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.Как говорится в обращении, Совет министров ЕС принял далеко идущее решение о цензуре этих СМИ, "не отдав должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека, которая является основой демократии"."Было поспешно решено ввести немедленную цензуру без независимой и тщательной проверки. <…> Вопрос в том, оправданны ли такие недемократические меры", — отмечается в заявлении.Вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.
https://ria.ru/20220517/peskov-1788956791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, европейский суд, евросоюз, нидерланды, телеканал rt, sputnik, люксембург (округ), европа
18:34 23.05.2022 (обновлено: 20:36 23.05.2022)
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит в Европейском суде блокировку RT и Sputnik