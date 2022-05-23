Рейтинг@Mail.ru
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220523/rt-1790241028.html
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik - РИА Новости, 23.05.2022
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik
Нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и несколько других организаций намерены оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:34
2022-05-23T20:36
в мире
медиавойны
европейский суд
евросоюз
нидерланды
телеканал rt
sputnik
люксембург (округ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и несколько других организаций намерены оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС, говорится в сообщении NVJ."Группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, попросит Европейский суд вынести решение по общеевропейской блокаде российских государственных СМИ RT и Sputnik. Соответствующее заявление будет подано в Европейский суд в Люксембурге 24 мая", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.Как говорится в обращении, Совет министров ЕС принял далеко идущее решение о цензуре этих СМИ, "не отдав должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека, которая является основой демократии"."Было поспешно решено ввести немедленную цензуру без независимой и тщательной проверки. &lt;…&gt; Вопрос в том, оправданны ли такие недемократические меры", — отмечается в заявлении.Вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.
https://ria.ru/20220517/peskov-1788956791.html
https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html
нидерланды
люксембург (округ)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европейский суд, евросоюз, нидерланды, телеканал rt, sputnik, люксембург (округ), европа
18:34 23.05.2022 (обновлено: 20:36 23.05.2022)
 
Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik

Нидерландская ассоциация журналистов оспорит в Европейском суде блокировку RT и Sputnik

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и несколько других организаций намерены оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС, говорится в сообщении NVJ.
"Группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, попросит Европейский суд вынести решение по общеевропейской блокаде российских государственных СМИ RT и Sputnik. Соответствующее заявление будет подано в Европейский суд в Люксембурге 24 мая", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.
Девушки на стенде телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 10:43
Запад сразу воспринял RT как опасность, заявил Песков
Как говорится в обращении, Совет министров ЕС принял далеко идущее решение о цензуре этих СМИ, "не отдав должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека, которая является основой демократии".
"Было поспешно решено ввести немедленную цензуру без независимой и тщательной проверки. <…> Вопрос в том, оправданны ли такие недемократические меры", — отмечается в заявлении.
Вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.
Холл в здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:29
В Госдуме назвали страны — лидеры по дискриминации российских СМИ
 
МедиавойныВ миреЕвропейский судЕвросоюзНидерландыТелеканал RTSputnikЛюксембург (округ)Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала