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Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik

Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik - РИА Новости, 23.05.2022

Нидерландская ассоциация журналистов оспорит блокировку RT и Sputnik

Нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и несколько других организаций намерены оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:34

2022-05-23T18:34

2022-05-23T20:36

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ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и несколько других организаций намерены оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС, говорится в сообщении NVJ."Группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, попросит Европейский суд вынести решение по общеевропейской блокаде российских государственных СМИ RT и Sputnik. Соответствующее заявление будет подано в Европейский суд в Люксембурге 24 мая", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.Как говорится в обращении, Совет министров ЕС принял далеко идущее решение о цензуре этих СМИ, "не отдав должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека, которая является основой демократии"."Было поспешно решено ввести немедленную цензуру без независимой и тщательной проверки. <…> Вопрос в том, оправданны ли такие недемократические меры", — отмечается в заявлении.Вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.

https://ria.ru/20220517/peskov-1788956791.html

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, европейский суд, евросоюз, нидерланды, телеканал rt, sputnik, люксембург (округ), европа