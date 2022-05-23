https://ria.ru/20220523/rogozin-1790267153.html

Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Рогозин предложил переименовать Курильские острова - РИА Новости, 23.05.2022

Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:57

2022-05-23T20:57

2022-05-23T21:55

общество

космос - риа наука

хабомаи

тихий океан

россия

роскосмос

курильские острова

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны."Почему эти острова не имеют русских названий?... Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева", — сказал он в эфире радио Sputnik.Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.Рогозин отметил, что эта территория, как и весь Тихий океан, пропитаны русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской войны, так и Великой Отечественной.То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает "какое-то даже сомнение" в том, что они принадлежат России, считает гендиректор "Роскосмоса". Он подчеркнул, что Калининград никто не называет Кенигсбергом, как до Великой Отечественной войны.Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220331/yaponiya-1780989376.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/medvedev-1779417615.html

хабомаи

тихий океан

россия

курильские острова

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общество, космос - риа наука, хабомаи, тихий океан, россия, роскосмос, курильские острова, дмитрий рогозин