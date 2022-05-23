20:57 23.05.2022 (обновлено: 21:55 23.05.2022)
Рогозин предложил переименовать Курильские острова
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова
© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир, Южные Курилы
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир, Южные Курилы . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.
"Почему эти острова не имеют русских названий?... Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.
Рогозин отметил, что эта территория, как и весь Тихий океан, пропитаны русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской войны, так и Великой Отечественной.
То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает "какое-то даже сомнение" в том, что они принадлежат России, считает гендиректор "Роскосмоса". Он подчеркнул, что Калининград никто не называет Кенигсбергом, как до Великой Отечественной войны.
Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.