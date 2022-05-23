https://ria.ru/20220523/remont-1790252155.html
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог - РИА Новости, 23.05.2022
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог
В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:34
2022-05-23T19:34
2022-05-23T19:34
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае в нормативное состояние будут приведены 327 километров местных дорог, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта.Развитие сети дорог местного значения, улучшение их технических характеристик – один из приоритетов, который обозначен губернатором края Владимиром Владимировым перед региональным дорожным министерством."Наша задача — создавать современную, комфортную и безопасную дорожную инфраструктуру, в том числе и на межпоселенческом уровне. Местные дороги играют важную роль в каждодневной жизни людей и территорий. Отвезти детей в школу, добраться к врачу или на работу, перевезти коммерческий груз – качественные трассы помогают нашим землякам в решении самых различных повседневных задач. Это фактор социального и экономического роста территорий края, который необходимо учитывать постоянно", - сказал глава Ставрополья.
https://ria.ru/20220511/kapremont-1787870167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, ставропольский район, общество, жкх
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае в нормативное состояние будут приведены 327 километров местных дорог, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Развитие сети дорог местного значения, улучшение их технических характеристик – один из приоритетов, который обозначен губернатором края Владимиром Владимировым
перед региональным дорожным министерством.
"Наша задача — создавать современную, комфортную и безопасную дорожную инфраструктуру, в том числе и на межпоселенческом уровне. Местные дороги играют важную роль в каждодневной жизни людей и территорий. Отвезти детей в школу, добраться к врачу или на работу, перевезти коммерческий груз – качественные трассы помогают нашим землякам в решении самых различных повседневных задач. Это фактор социального и экономического роста территорий края, который необходимо учитывать постоянно", - сказал глава Ставрополья.