Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20220523/remont-1790252155.html
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог - РИА Новости, 23.05.2022
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог
В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:34
2022-05-23T19:34
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
ставропольский район
общество
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40859/27/408592782_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1eb69f35538b8df5991634ab80227698.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае в нормативное состояние будут приведены 327 километров местных дорог, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта.Развитие сети дорог местного значения, улучшение их технических характеристик – один из приоритетов, который обозначен губернатором края Владимиром Владимировым перед региональным дорожным министерством."Наша задача — создавать современную, комфортную и безопасную дорожную инфраструктуру, в том числе и на межпоселенческом уровне. Местные дороги играют важную роль в каждодневной жизни людей и территорий. Отвезти детей в школу, добраться к врачу или на работу, перевезти коммерческий груз – качественные трассы помогают нашим землякам в решении самых различных повседневных задач. Это фактор социального и экономического роста территорий края, который необходимо учитывать постоянно", - сказал глава Ставрополья.
https://ria.ru/20220511/kapremont-1787870167.html
ставропольский край
ставрополь
ставропольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40859/27/408592782_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_10a9b39acbecfbffaaa3b7bbde94077f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, ставропольский район, общество, жкх
19:34 23.05.2022
 

На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ремонт дорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае в нормативное состояние будут приведены 327 километров местных дорог, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Развитие сети дорог местного значения, улучшение их технических характеристик – один из приоритетов, который обозначен губернатором края Владимиром Владимировым перед региональным дорожным министерством.
"Наша задача — создавать современную, комфортную и безопасную дорожную инфраструктуру, в том числе и на межпоселенческом уровне. Местные дороги играют важную роль в каждодневной жизни людей и территорий. Отвезти детей в школу, добраться к врачу или на работу, перевезти коммерческий груз – качественные трассы помогают нашим землякам в решении самых различных повседневных задач. Это фактор социального и экономического роста территорий края, который необходимо учитывать постоянно", - сказал глава Ставрополья.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 12:07Ставропольский край
Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский крайСтавропольСтавропольский районОбществоЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала