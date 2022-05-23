Рейтинг@Mail.ru
Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/reagenty-1790222783.html
Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов
Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов - РИА Новости, 23.05.2022
Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов
Информация ряда СМИ о нехватке в России реагентов для проведения анализов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:25
2022-05-23T17:39
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405759_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_56efb2ccbaebff6cd4e217eb7ad5e38f.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Информация ряда СМИ о нехватке в России реагентов для проведения анализов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.Газета "Ведомости" писала в понедельник, что в России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализов."В связи с публикациями в некоторых СМИ относительно нехватки реагентов для проведения анализов, сообщаем, что информация не соответствует действительности", - отметили в Минздраве.В министерстве отметили, что в госреестре есть сведения о 4963 медицинских изделиях для in vitro диагностики, в том числе о 2575 медицинских изделиях отечественного производства."Росздравнадзором осуществляется еженедельный мониторинг дефектуры медицинских изделий на основании информации, предоставляемой медицинскими организациями субъектов Российской Федерации. Информация о дефектуре медицинских изделий для in vitro диагностики медицинскими организациями не заявлялась", - уточняется в сообщении.В пресс-службе министерства отметили, что, по информации Ассоциации международных производителей медицинского оборудования (IMEDA), критически значимые проблемы с поставкой лабораторных реагентов для проведения анализов отсутствуют. Также уполномоченные представители производителей продолжают осуществлять поставки.В Минздраве также обратили внимание, что правительством было принято постановление, в соответствии с которым допускается применение совместно с анализаторами реагентов иных производителей, в случае, если в ходе регистрации была доказана безопасность и эффективность их совместного использования.Ситуация с доступностью лабораторной диагностики находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html
https://ria.ru/20220512/yaponiya-1788164383.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405759_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_fb517bbdb50b6983109ed89766ff7d77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
17:25 23.05.2022 (обновлено: 17:39 23.05.2022)
 
Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов

Минздрав опроверг информацию СМИ о нехватке реагентов для проведения медицинских анализов

© РИА Новости / Павел КононовЛаборант проводит анализы в лаборатории
Лаборант проводит анализы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Кононов
Лаборант проводит анализы в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Информация ряда СМИ о нехватке в России реагентов для проведения анализов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Газета "Ведомости" писала в понедельник, что в России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализов.
"В связи с публикациями в некоторых СМИ относительно нехватки реагентов для проведения анализов, сообщаем, что информация не соответствует действительности", - отметили в Минздраве.
В министерстве отметили, что в госреестре есть сведения о 4963 медицинских изделиях для in vitro диагностики, в том числе о 2575 медицинских изделиях отечественного производства.
"Росздравнадзором осуществляется еженедельный мониторинг дефектуры медицинских изделий на основании информации, предоставляемой медицинскими организациями субъектов Российской Федерации. Информация о дефектуре медицинских изделий для in vitro диагностики медицинскими организациями не заявлялась", - уточняется в сообщении.
Медицинский работник держит в руке шприц - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:01
Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок
В пресс-службе министерства отметили, что, по информации Ассоциации международных производителей медицинского оборудования (IMEDA), критически значимые проблемы с поставкой лабораторных реагентов для проведения анализов отсутствуют. Также уполномоченные представители производителей продолжают осуществлять поставки.
В Минздраве также обратили внимание, что правительством было принято постановление, в соответствии с которым допускается применение совместно с анализаторами реагентов иных производителей, в случае, если в ходе регистрации была доказана безопасность и эффективность их совместного использования.
Ситуация с доступностью лабораторной диагностики находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора, подчеркнули в министерстве.
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:45
Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ
 
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала