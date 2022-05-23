https://ria.ru/20220523/reagenty-1790222783.html

Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов

Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов - РИА Новости, 23.05.2022

Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов

Информация ряда СМИ о нехватке в России реагентов для проведения анализов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:25

2022-05-23T17:25

2022-05-23T17:39

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Информация ряда СМИ о нехватке в России реагентов для проведения анализов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.Газета "Ведомости" писала в понедельник, что в России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализов."В связи с публикациями в некоторых СМИ относительно нехватки реагентов для проведения анализов, сообщаем, что информация не соответствует действительности", - отметили в Минздраве.В министерстве отметили, что в госреестре есть сведения о 4963 медицинских изделиях для in vitro диагностики, в том числе о 2575 медицинских изделиях отечественного производства."Росздравнадзором осуществляется еженедельный мониторинг дефектуры медицинских изделий на основании информации, предоставляемой медицинскими организациями субъектов Российской Федерации. Информация о дефектуре медицинских изделий для in vitro диагностики медицинскими организациями не заявлялась", - уточняется в сообщении.В пресс-службе министерства отметили, что, по информации Ассоциации международных производителей медицинского оборудования (IMEDA), критически значимые проблемы с поставкой лабораторных реагентов для проведения анализов отсутствуют. Также уполномоченные представители производителей продолжают осуществлять поставки.В Минздраве также обратили внимание, что правительством было принято постановление, в соответствии с которым допускается применение совместно с анализаторами реагентов иных производителей, в случае, если в ходе регистрации была доказана безопасность и эффективность их совместного использования.Ситуация с доступностью лабораторной диагностики находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html

https://ria.ru/20220512/yaponiya-1788164383.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)