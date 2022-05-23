https://ria.ru/20220523/razgovor-1790260973.html

Глава генштаба ВС США назвал разговор с Герасимовым важным и значимым

Глава генштаба ВС США назвал разговор с Герасимовым важным и значимым - РИА Новости, 23.05.2022

Глава генштаба ВС США назвал разговор с Герасимовым важным и значимым

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в понедельник назвал свой недавний телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:14

2022-05-23T20:14

2022-05-23T20:19

сша

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в понедельник назвал свой недавний телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым важным и значимым, однако отказался раскрыть подробности данной дискуссии.На минувшей неделе Герасимов поговорил по телефону с Милли, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, а также условились держать открытыми линии связи. Телефонный разговор стал их первым контактом с начала спецоперации РФ на Украине в конце февраля."Я не стану раскрывать содержание и подробности данного разговора, но тот факт, что он состоялся, важен, это было полезным и значимым обсуждением", - сказал в понедельник Милли во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/pentagon-1789847716.html

https://ria.ru/20220523/pentagon-1790195899.html

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сша, марк милли, ллойд остин, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс