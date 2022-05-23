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Глава генштаба ВС США назвал разговор с Герасимовым важным и значимым - РИА Новости, 23.05.2022
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Глава генштаба ВС США назвал разговор с Герасимовым важным и значимым
Глава генштаба ВС США назвал разговор с Герасимовым важным и значимым - РИА Новости, 23.05.2022
Глава генштаба ВС США назвал разговор с Герасимовым важным и значимым
Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в понедельник назвал свой недавний телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:14
2022-05-23T20:19
сша
марк милли
ллойд остин
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
украина
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в понедельник назвал свой недавний телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым важным и значимым, однако отказался раскрыть подробности данной дискуссии.На минувшей неделе Герасимов поговорил по телефону с Милли, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, а также условились держать открытыми линии связи. Телефонный разговор стал их первым контактом с начала спецоперации РФ на Украине в конце февраля."Я не стану раскрывать содержание и подробности данного разговора, но тот факт, что он состоялся, важен, это было полезным и значимым обсуждением", - сказал в понедельник Милли во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/pentagon-1789847716.html
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сша
украина
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сша, марк милли, ллойд остин, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
20:14 23.05.2022 (обновлено: 20:19 23.05.2022)
 
Глава генштаба ВС США назвал разговор с Герасимовым важным и значимым

Глава генштаба ВС США Милли назвал недавний разговор с Герасимовым важным и значимым

© flickr.com/mindfriezeЗдание Пентагона
Здание Пентагона
© flickr.com/mindfrieze
Здание Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в понедельник назвал свой недавний телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым важным и значимым, однако отказался раскрыть подробности данной дискуссии.
На минувшей неделе Герасимов поговорил по телефону с Милли, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, а также условились держать открытыми линии связи. Телефонный разговор стал их первым контактом с начала спецоперации РФ на Украине в конце февраля.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 21:51
Пентагон учитывает риски эскалации при выделении Киеву новой военной помощи
"Я не стану раскрывать содержание и подробности данного разговора, но тот факт, что он состоялся, важен, это было полезным и значимым обсуждением", - сказал в понедельник Милли во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:50
Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран
 
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