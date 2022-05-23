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Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий

Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий - РИА Новости, 23.05.2022

Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что Валерия Рашкина гарантированно лишат... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:26

2022-05-23T21:26

2022-05-23T21:26

происшествия

валерий рашкин

саратовская область

россия

отари аршба

госдума рф

саратовский областной суд

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что Валерия Рашкина гарантированно лишат депутатских полномочий, так как суд отклонил его апелляцию по делу о незаконной охоте."Апелляция депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте отклонена судом. Это значит, что любителю катать на машине мертвых лосей гарантированно светит судимость и лишение депутатского мандата", - написал политик в Telegram.Как сообщил журналистам в понедельник глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина.Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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