Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий
Депутат Госдумы Бурматов уверен, что Рашкина гарантированно лишат депутатских полномочий
Валерий Рашкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что Валерия Рашкина гарантированно лишат депутатских полномочий, так как суд отклонил его апелляцию по делу о незаконной охоте.
"Апелляция депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте отклонена судом. Это значит, что любителю катать на машине мертвых лосей гарантированно светит судимость и лишение депутатского мандата", - написал политик в Telegram.
Как сообщил журналистам в понедельник глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина.
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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