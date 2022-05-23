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Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий - РИА Новости, 23.05.2022
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Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий
Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий - РИА Новости, 23.05.2022
Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что Валерия Рашкина гарантированно лишат... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:26
2022-05-23T21:26
происшествия
валерий рашкин
саратовская область
россия
отари аршба
госдума рф
саратовский областной суд
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что Валерия Рашкина гарантированно лишат депутатских полномочий, так как суд отклонил его апелляцию по делу о незаконной охоте."Апелляция депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте отклонена судом. Это значит, что любителю катать на машине мертвых лосей гарантированно светит судимость и лишение депутатского мандата", - написал политик в Telegram.Как сообщил журналистам в понедельник глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина.Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html
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происшествия, валерий рашкин, саратовская область, россия, отари аршба, госдума рф, саратовский областной суд , дело о незаконной охоте с участием рашкина, владимир бурматов
21:26 23.05.2022
 
Бурматов уверен, что Рашкина лишат депутатских полномочий

Депутат Госдумы Бурматов уверен, что Рашкина гарантированно лишат депутатских полномочий

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Валерий Рашкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что Валерия Рашкина гарантированно лишат депутатских полномочий, так как суд отклонил его апелляцию по делу о незаконной охоте.
"Апелляция депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте отклонена судом. Это значит, что любителю катать на машине мертвых лосей гарантированно светит судимость и лишение депутатского мандата", - написал политик в Telegram.
Как сообщил журналистам в понедельник глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина.
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 12:46
КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
22 апреля, 12:06
Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым
 
ПроисшествияВалерий РашкинСаратовская областьРоссияОтари АршбаГосдума РФСаратовский областной судДело о незаконной охоте с участием РашкинаВладимир Бурматов
 
 
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