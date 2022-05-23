https://ria.ru/20220523/rakety-1790254991.html

Дания передаст Украине ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним

Дания передаст Украине ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним - РИА Новости, 23.05.2022

Дания передаст Украине ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним

Шеф Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Данию за готовность передать Украине пусковую установку противокорабельной системы "Гарпун" и ракеты к ней. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:47

2022-05-23T19:47

2022-05-23T21:17

дания

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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Данию за готовность передать Украине пусковую установку противокорабельной системы "Гарпун" и ракеты к ней."Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче Украине пусковой установки Harpoon и ракет с тем, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", - сказал он, выступая перед журналистами после онлайн-совещания с коллегами из 44 стран-доноров военной помощи.Он сообщил, что в ходе совещания несколько стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, объявили о передаче "критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов" Украине.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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дания, украина, сша, пентагон