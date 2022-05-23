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В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220523/puteshestviya-1790081678.html
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России - РИА Новости, 23.05.2022
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России
У туроператоров и отельеров достаточно доступных предложений для летнего отдыха в России, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:27
2022-05-23T19:27
туризм
туризм
новости - туризм
черное море
краснодарский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
республика крым
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У туроператоров и отельеров достаточно доступных предложений для летнего отдыха в России, сообщает пресс-служба Ростуризма."Например, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле три звезды на Черном море — в Крыму и Краснодарском крае — с трехразовым питанием за 30-40 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тысяч рублей на двоих, это базовая цена без питания", — рассказали в ведомстве.В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом и питанием.В ведомстве отметили, что у туроператоров есть доступные экскурсионные туры, например, в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых — всего десять тысяч рублей на человека. Продолжительность — две ночи, перелет и завтраки включены.Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу с завтраками начинаются от 21 тысячи рублей с человека. И это лишь малая часть доступных предложений на лето, указали в пресс-службе."Также сейчас на летний период идут продажи туров по самым разным направлениям на базе чартерной перевозки, организованной при поддержке Ростуризма. Мы компенсируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, и благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные "под ключ" туры по цене в полтора-два раза ниже рыночной", — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html
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черное море
краснодарский край
россия
республика крым
республика татарстан (татарстан)
калининградская область
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туризм, новости - туризм, черное море, краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, республика крым, республика татарстан (татарстан), калининградская область, superjob
19:27 23.05.2022
 
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России

В Ростуризме назвали минимальную стоимость отдыха в Крыму, Краснодарском крае и Татарстане

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Лермонтово
Отдыхающие на пляже в поселке Лермонтово - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У туроператоров и отельеров достаточно доступных предложений для летнего отдыха в России, сообщает пресс-служба Ростуризма.
"Например, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле три звезды на Черном море — в Крыму и Краснодарском крае — с трехразовым питанием за 30-40 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тысяч рублей на двоих, это базовая цена без питания", — рассказали в ведомстве.
В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом и питанием.
В ведомстве отметили, что у туроператоров есть доступные экскурсионные туры, например, в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых — всего десять тысяч рублей на человека. Продолжительность — две ночи, перелет и завтраки включены.
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"Также сейчас на летний период идут продажи туров по самым разным направлениям на базе чартерной перевозки, организованной при поддержке Ростуризма. Мы компенсируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, и благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные "под ключ" туры по цене в полтора-два раза ниже рыночной", — рассказали в ведомстве.
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