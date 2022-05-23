https://ria.ru/20220523/puteshestviya-1790081678.html
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России - РИА Новости, 23.05.2022
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России
У туроператоров и отельеров достаточно доступных предложений для летнего отдыха в России, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:27
2022-05-23T19:27
2022-05-23T19:27
туризм
туризм
новости - туризм
черное море
краснодарский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149850/23/1498502374_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_c5b72f76195100081cc9e3794fbca3df.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У туроператоров и отельеров достаточно доступных предложений для летнего отдыха в России, сообщает пресс-служба Ростуризма."Например, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле три звезды на Черном море — в Крыму и Краснодарском крае — с трехразовым питанием за 30-40 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тысяч рублей на двоих, это базовая цена без питания", — рассказали в ведомстве.В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом и питанием.В ведомстве отметили, что у туроператоров есть доступные экскурсионные туры, например, в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых — всего десять тысяч рублей на человека. Продолжительность — две ночи, перелет и завтраки включены.Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу с завтраками начинаются от 21 тысячи рублей с человека. И это лишь малая часть доступных предложений на лето, указали в пресс-службе."Также сейчас на летний период идут продажи туров по самым разным направлениям на базе чартерной перевозки, организованной при поддержке Ростуризма. Мы компенсируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, и благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные "под ключ" туры по цене в полтора-два раза ниже рыночной", — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
черное море
краснодарский край
россия
республика крым
республика татарстан (татарстан)
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149850/23/1498502374_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e41c3825bb4f7b5a38eae83d68f1d312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, черное море, краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, республика крым, республика татарстан (татарстан), калининградская область, superjob
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России
В Ростуризме назвали минимальную стоимость отдыха в Крыму, Краснодарском крае и Татарстане
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У туроператоров и отельеров достаточно доступных предложений для летнего отдыха в России, сообщает пресс-служба Ростуризма.
"Например, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле три звезды на Черном море — в Крыму и Краснодарском крае — с трехразовым питанием за 30-40 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тысяч рублей на двоих, это базовая цена без питания", — рассказали в ведомстве.
В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом и питанием.
В ведомстве отметили, что у туроператоров есть доступные экскурсионные туры, например, в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых — всего десять тысяч рублей на человека. Продолжительность — две ночи, перелет и завтраки включены.
Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу с завтраками начинаются от 21 тысячи рублей с человека. И это лишь малая часть доступных предложений на лето, указали в пресс-службе.
"Также сейчас на летний период идут продажи туров по самым разным направлениям на базе чартерной перевозки, организованной при поддержке Ростуризма. Мы компенсируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, и благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные "под ключ" туры по цене в полтора-два раза ниже рыночной", — рассказали в ведомстве.