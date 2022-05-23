https://ria.ru/20220523/puteshestviya-1790081678.html

В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России

В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России - РИА Новости, 23.05.2022

В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России

У туроператоров и отельеров достаточно доступных предложений для летнего отдыха в России, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:27

2022-05-23T19:27

2022-05-23T19:27

туризм

туризм

новости - туризм

черное море

краснодарский край

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

республика крым

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У туроператоров и отельеров достаточно доступных предложений для летнего отдыха в России, сообщает пресс-служба Ростуризма."Например, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле три звезды на Черном море — в Крыму и Краснодарском крае — с трехразовым питанием за 30-40 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тысяч рублей на двоих, это базовая цена без питания", — рассказали в ведомстве.В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом и питанием.В ведомстве отметили, что у туроператоров есть доступные экскурсионные туры, например, в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых — всего десять тысяч рублей на человека. Продолжительность — две ночи, перелет и завтраки включены.Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу с завтраками начинаются от 21 тысячи рублей с человека. И это лишь малая часть доступных предложений на лето, указали в пресс-службе."Также сейчас на летний период идут продажи туров по самым разным направлениям на базе чартерной перевозки, организованной при поддержке Ростуризма. Мы компенсируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, и благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные "под ключ" туры по цене в полтора-два раза ниже рыночной", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

черное море

краснодарский край

россия

республика крым

республика татарстан (татарстан)

калининградская область

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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