https://ria.ru/20220523/pshenitsa-1790117439.html

Украина потеряет почти половину урожая озимой пшеницы, заявили в ООН

Украина потеряет почти половину урожая озимой пшеницы, заявили в ООН - РИА Новости, 23.05.2022

Украина потеряет почти половину урожая озимой пшеницы, заявили в ООН

Украина на фоне активных боевых действий не получит 49% урожая озимой пшеницы из-за утери контроля над своими территориями, заявила представитель... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:50

2022-05-23T11:50

2022-05-23T11:50

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украина на фоне активных боевых действий не получит 49% урожая озимой пшеницы из-за утери контроля над своими территориями, заявила представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук."По предварительной оценке FAO, 49% озимой пшеницы и 38% ржи не будут собраны потому, что они находятся на территории, на которой происходят активные боевые действия, или Украина потеряла над ней контроль", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".Ранее профильный украинский портал "АПК-Информ" выпустил аналитическую статью, в которой отмечалось, что потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых.Кроме того, эксперты украинского агрорынка отмечали, что дефицит на Украине средств защиты растений, к которым в том числе относятся фунгициды и гербициды, может привести к потере 30% урожая.Также главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com Инна Воробьева заявила, что на Украине невозможно будет нормально хранить зерно, которое будет собрано в этом году, из-за потери 13 миллионов тонн элеваторных мощностей.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, fao, украина, оон