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Украина потеряет почти половину урожая озимой пшеницы, заявили в ООН - РИА Новости, 23.05.2022
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Украина потеряет почти половину урожая озимой пшеницы, заявили в ООН
Украина потеряет почти половину урожая озимой пшеницы, заявили в ООН - РИА Новости, 23.05.2022
Украина потеряет почти половину урожая озимой пшеницы, заявили в ООН
Украина на фоне активных боевых действий не получит 49% урожая озимой пшеницы из-за утери контроля над своими территориями, заявила представитель... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:50
2022-05-23T11:50
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украина на фоне активных боевых действий не получит 49% урожая озимой пшеницы из-за утери контроля над своими территориями, заявила представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук."По предварительной оценке FAO, 49% озимой пшеницы и 38% ржи не будут собраны потому, что они находятся на территории, на которой происходят активные боевые действия, или Украина потеряла над ней контроль", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".Ранее профильный украинский портал "АПК-Информ" выпустил аналитическую статью, в которой отмечалось, что потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых.Кроме того, эксперты украинского агрорынка отмечали, что дефицит на Украине средств защиты растений, к которым в том числе относятся фунгициды и гербициды, может привести к потере 30% урожая.Также главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com Инна Воробьева заявила, что на Украине невозможно будет нормально хранить зерно, которое будет собрано в этом году, из-за потери 13 миллионов тонн элеваторных мощностей.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
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в мире, fao, украина, оон
11:50 23.05.2022
 
Украина потеряет почти половину урожая озимой пшеницы, заявили в ООН

Представитель продорганизации ООН Михальчук: Украина потеряет 49% урожая озимой пшеницы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украина на фоне активных боевых действий не получит 49% урожая озимой пшеницы из-за утери контроля над своими территориями, заявила представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук.
"По предварительной оценке FAO, 49% озимой пшеницы и 38% ржи не будут собраны потому, что они находятся на территории, на которой происходят активные боевые действия, или Украина потеряла над ней контроль", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее профильный украинский портал "АПК-Информ" выпустил аналитическую статью, в которой отмечалось, что потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых.
Кроме того, эксперты украинского агрорынка отмечали, что дефицит на Украине средств защиты растений, к которым в том числе относятся фунгициды и гербициды, может привести к потере 30% урожая.
Также главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com Инна Воробьева заявила, что на Украине невозможно будет нормально хранить зерно, которое будет собрано в этом году, из-за потери 13 миллионов тонн элеваторных мощностей.
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