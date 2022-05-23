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Фильм с Галустяном снова возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд - РИА Новости, 23.05.2022
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Культура
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Фильм с Галустяном снова возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд
Фильм с Галустяном снова возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд - РИА Новости, 23.05.2022
Фильм с Галустяном снова возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд
Комедия "Артек. Большое путешествие" снова возглавила прокат в России и СНГ, собрав 24,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:17
2022-05-23T12:17
культура
новости культуры
михаил галустян
артек
кино и сериалы
бенедикт камбербэтч
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комедия "Артек. Большое путешествие" снова возглавила прокат в России и СНГ, собрав 24,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com. Данные неофициальные и предварительные.Главную роль исполнил Михаил Галустян. В фильме рассказывается о четырех подростках, которые ссорятся с родителями. Ребята приехали в детский лагерь, где волшебное Дерево желаний перенесло их на 30 лет назад – в 1988 год. Там они встретились со своими папами и мамами, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Вместе они пытались выяснить, как юным путешественникам во времени вернуться в наши дни и старались наладить отношения.Вторую строчку в рейтинге занял "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" со сборами 17,8 миллионов рублей (без России и Белоруссии). Маг в исполнении Бенедикта Камбербэтча в новом фильме Marvel столкнулся с последствиями своих поступков. На третьей строчке — боевик Мартина Кэмпбелла "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. За выходные лента заработала 52,9 миллиона рублей. Нисон сыграл профессионального киллера, который не смог поступиться принципами и провалил задание. Теперь он отбивается и от ФБР, и от криминального босса. Четвертую позицию в рейтинге занял мультфильм "Крутые яйца 2". Он собрал 11,8 миллионов рублей. Тото и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку.Замыкает пятерку лидеров хоррор "Заклятье: Спуск к дьяволу" с кассой в 10,4 миллионов рублей. Дочь Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре героиня обнаруживает, что коттедж контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души близких.
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новости культуры, михаил галустян, артек, кино и сериалы, бенедикт камбербэтч
12:17 23.05.2022
 
Фильм с Галустяном снова возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд

"Артек. Большое путешествие" снова возглавил прокат в России и СНГ за минувшие выходные

© Кинокомпания Большое Кино (2021)Кадр из фильма "Артек. Большое путешествие"
Кадр из фильма Артек. Большое путешествие
© Кинокомпания Большое Кино (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комедия "Артек. Большое путешествие" снова возглавила прокат в России и СНГ, собрав 24,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com. Данные неофициальные и предварительные.
Главную роль исполнил Михаил Галустян. В фильме рассказывается о четырех подростках, которые ссорятся с родителями. Ребята приехали в детский лагерь, где волшебное Дерево желаний перенесло их на 30 лет назад – в 1988 год. Там они встретились со своими папами и мамами, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Вместе они пытались выяснить, как юным путешественникам во времени вернуться в наши дни и старались наладить отношения.
© MARVELКадр из трейлера к фильму "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
Кадр из трейлера к фильму Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
© MARVEL
Кадр из трейлера к фильму "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
Вторую строчку в рейтинге занял "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" со сборами 17,8 миллионов рублей (без России и Белоруссии). Маг в исполнении Бенедикта Камбербэтча в новом фильме Marvel столкнулся с последствиями своих поступков.
На третьей строчке — боевик Мартина Кэмпбелла "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. За выходные лента заработала 52,9 миллиона рублей. Нисон сыграл профессионального киллера, который не смог поступиться принципами и провалил задание. Теперь он отбивается и от ФБР, и от криминального босса.
© Welle Entertainment, 2022Кадр фильма "Флешбэк"
Кадр фильма Флешбэк
© Welle Entertainment, 2022
Кадр фильма "Флешбэк"
Четвертую позицию в рейтинге занял мультфильм "Крутые яйца 2". Он собрал 11,8 миллионов рублей. Тото и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку.
Замыкает пятерку лидеров хоррор "Заклятье: Спуск к дьяволу" с кассой в 10,4 миллионов рублей. Дочь Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре героиня обнаруживает, что коттедж контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души близких.
Кадр из трейлера фильма Женщина-Халк
20 мая, 12:24Культура
Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров
 
КультураНовости культурыМихаил ГалустянАртекКино и сериалыБенедикт Камбербэтч
 
 
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