https://ria.ru/20220523/prokat-1790119050.html

Фильм с Галустяном снова возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд

Фильм с Галустяном снова возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд - РИА Новости, 23.05.2022

Фильм с Галустяном снова возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд

Комедия "Артек. Большое путешествие" снова возглавила прокат в России и СНГ, собрав 24,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:17

2022-05-23T12:17

2022-05-23T12:17

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бенедикт камбербэтч

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комедия "Артек. Большое путешествие" снова возглавила прокат в России и СНГ, собрав 24,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com. Данные неофициальные и предварительные.Главную роль исполнил Михаил Галустян. В фильме рассказывается о четырех подростках, которые ссорятся с родителями. Ребята приехали в детский лагерь, где волшебное Дерево желаний перенесло их на 30 лет назад – в 1988 год. Там они встретились со своими папами и мамами, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Вместе они пытались выяснить, как юным путешественникам во времени вернуться в наши дни и старались наладить отношения.Вторую строчку в рейтинге занял "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" со сборами 17,8 миллионов рублей (без России и Белоруссии). Маг в исполнении Бенедикта Камбербэтча в новом фильме Marvel столкнулся с последствиями своих поступков. На третьей строчке — боевик Мартина Кэмпбелла "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. За выходные лента заработала 52,9 миллиона рублей. Нисон сыграл профессионального киллера, который не смог поступиться принципами и провалил задание. Теперь он отбивается и от ФБР, и от криминального босса. Четвертую позицию в рейтинге занял мультфильм "Крутые яйца 2". Он собрал 11,8 миллионов рублей. Тото и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку.Замыкает пятерку лидеров хоррор "Заклятье: Спуск к дьяволу" с кассой в 10,4 миллионов рублей. Дочь Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре героиня обнаруживает, что коттедж контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души близких.

https://ria.ru/20220520/hulk-1789669664.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил галустян, артек, кино и сериалы, бенедикт камбербэтч