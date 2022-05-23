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"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане - РИА Новости, 23.05.2022
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"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане
"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане - РИА Новости, 23.05.2022
"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыкуется от Международной космической станции 1 июня и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщает... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:48
2022-05-23T10:48
космос - риа наука
дмитрий рогозин
тихий океан
луганская народная республика
новая зеландия
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыкуется от Международной космической станции 1 июня и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос"."На 1 июня 2022 года запланирована расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-18" со служебным модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что корабль отстыкуется в 11.02 мск. Падение несгораемых элементов конструкции "Прогресса" ожидается в 14.49 мск в несудоходном районе Тихого океана в двух тысячах километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона.Корабль запустили на ракете "Союз-2.1а" с Байконура 28 октября 2021 года, на станцию он прибыл 30 октября и помимо стандартных грузов привез космонавтам инструменты для работы в открытом космосе."Прогресс МС-18" 14 мая провел коррекцию орбиты станции и поднял её высоту почти на два километра. Это нужно для формирования условий для старта и стыковки еще одного грузовика – "Прогресса МС-20", запуск которого запланирован на 3 июня.Пуск ракеты "Союз-2.1а" со следующим "Прогрессом" будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также заявлял, что пригласит на этот пуск детей с Донбасса.
https://ria.ru/20220516/mks-1788911559.html
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тихий океан
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, тихий океан, луганская народная республика, новая зеландия, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
10:48 23.05.2022
 
"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане 1 июня

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыкуется от Международной космической станции 1 июня и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос".
"На 1 июня 2022 года запланирована расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-18" со служебным модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 22:26Наука
"Роскосмос" отправит корабль к МКС по максимально короткой схеме
Отмечается, что корабль отстыкуется в 11.02 мск. Падение несгораемых элементов конструкции "Прогресса" ожидается в 14.49 мск в несудоходном районе Тихого океана в двух тысячах километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
Корабль запустили на ракете "Союз-2.1а" с Байконура 28 октября 2021 года, на станцию он прибыл 30 октября и помимо стандартных грузов привез космонавтам инструменты для работы в открытом космосе.
"Прогресс МС-18" 14 мая провел коррекцию орбиты станции и поднял её высоту почти на два километра. Это нужно для формирования условий для старта и стыковки еще одного грузовика – "Прогресса МС-20", запуск которого запланирован на 3 июня.
Пуск ракеты "Союз-2.1а" со следующим "Прогрессом" будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также заявлял, что пригласит на этот пуск детей с Донбасса.
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 18:07
НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинТихий океанЛуганская Народная РеспубликаНовая ЗеландияРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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