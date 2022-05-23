"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане 1 июня
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыкуется от Международной космической станции 1 июня и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос".
"На 1 июня 2022 года запланирована расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-18" со служебным модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что корабль отстыкуется в 11.02 мск. Падение несгораемых элементов конструкции "Прогресса" ожидается в 14.49 мск в несудоходном районе Тихого океана в двух тысячах километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
Корабль запустили на ракете "Союз-2.1а" с Байконура 28 октября 2021 года, на станцию он прибыл 30 октября и помимо стандартных грузов привез космонавтам инструменты для работы в открытом космосе.
"Прогресс МС-18" 14 мая провел коррекцию орбиты станции и поднял её высоту почти на два километра. Это нужно для формирования условий для старта и стыковки еще одного грузовика – "Прогресса МС-20", запуск которого запланирован на 3 июня.
Пуск ракеты "Союз-2.1а" со следующим "Прогрессом" будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также заявлял, что пригласит на этот пуск детей с Донбасса.