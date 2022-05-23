https://ria.ru/20220523/progress-1790101975.html

"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане - РИА Новости, 23.05.2022

"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыкуется от Международной космической станции 1 июня и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщает... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:48

2022-05-23T10:48

2022-05-23T10:48

космос - риа наука

дмитрий рогозин

тихий океан

луганская народная республика

новая зеландия

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752457921_0:174:2560:1614_1920x0_80_0_0_cb8ea52d66285e7e829f3f9f08f17ce4.jpg

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыкуется от Международной космической станции 1 июня и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос"."На 1 июня 2022 года запланирована расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-18" со служебным модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что корабль отстыкуется в 11.02 мск. Падение несгораемых элементов конструкции "Прогресса" ожидается в 14.49 мск в несудоходном районе Тихого океана в двух тысячах километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона.Корабль запустили на ракете "Союз-2.1а" с Байконура 28 октября 2021 года, на станцию он прибыл 30 октября и помимо стандартных грузов привез космонавтам инструменты для работы в открытом космосе."Прогресс МС-18" 14 мая провел коррекцию орбиты станции и поднял её высоту почти на два километра. Это нужно для формирования условий для старта и стыковки еще одного грузовика – "Прогресса МС-20", запуск которого запланирован на 3 июня.Пуск ракеты "Союз-2.1а" со следующим "Прогрессом" будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также заявлял, что пригласит на этот пуск детей с Донбасса.

https://ria.ru/20220516/mks-1788911559.html

https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html

тихий океан

луганская народная республика

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, тихий океан, луганская народная республика, новая зеландия, роскосмос, международная космическая станция (мкс)