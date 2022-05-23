https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html
Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок
Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок - РИА Новости, 23.05.2022
Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок
Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в 2022 году, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:01
2022-05-23T13:01
2022-05-23T13:01
общество
sanofi
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в апреле - мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. По данным газеты, компании Sanofi, Pfizer и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики."Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка", - говорится в сообщении Минздрава.В министерстве подчеркнули, что вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения и проведения кампании по вакцинопрофилактике находятся на постоянном контроле Минздрава.
https://ria.ru/20220428/plavunov-1785879767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, sanofi
Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок
Минздрав: Россия закупила большую часть препаратов для обеспечения нацкалендаря прививок
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в апреле - мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. По данным газеты, компании Sanofi
, Pfizer и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики.
"Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка", - говорится в сообщении Минздрава.
В министерстве подчеркнули, что вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения и проведения кампании по вакцинопрофилактике находятся на постоянном контроле Минздрава.