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Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок - РИА Новости, 23.05.2022
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Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок
Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок - РИА Новости, 23.05.2022
Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок
Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в 2022 году, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:01
2022-05-23T13:01
общество
sanofi
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в апреле - мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. По данным газеты, компании Sanofi, Pfizer и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики."Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка", - говорится в сообщении Минздрава.В министерстве подчеркнули, что вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения и проведения кампании по вакцинопрофилактике находятся на постоянном контроле Минздрава.
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общество, sanofi
13:01 23.05.2022
 
Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок

Минздрав: Россия закупила большую часть препаратов для обеспечения нацкалендаря прививок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке шприц
Медицинский работник держит в руке шприц - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник держит в руке шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в апреле - мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. По данным газеты, компании Sanofi, Pfizer и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики.
"Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка", - говорится в сообщении Минздрава.
В министерстве подчеркнули, что вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения и проведения кампании по вакцинопрофилактике находятся на постоянном контроле Минздрава.
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