https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html

Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок

Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок - РИА Новости, 23.05.2022

Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок

Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в 2022 году, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:01

2022-05-23T13:01

2022-05-23T13:01

общество

sanofi

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок уже закуплена в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в апреле - мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. По данным газеты, компании Sanofi, Pfizer и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики."Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка", - говорится в сообщении Минздрава.В министерстве подчеркнули, что вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения и проведения кампании по вакцинопрофилактике находятся на постоянном контроле Минздрава.

https://ria.ru/20220428/plavunov-1785879767.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, sanofi