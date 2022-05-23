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Командование ВСУ использовало людей как приманку, рассказал пленный

Командование ВСУ использовало людей как приманку, рассказал пленный - РИА Новости, 23.05.2022

Командование ВСУ использовало людей как приманку, рассказал пленный

Командование украинских войск использовало людей как приманку для артиллерии, рассказал военнопленный в видео, опубликованном Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:38

2022-05-23T09:38

2022-05-23T09:38

специальная военная операция на украине

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украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Командование украинских войск использовало людей как приманку для артиллерии, рассказал военнопленный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Моя и моих товарищей была конкретно задача - мы просто стояли как пушечное мясо, работала (российская) артиллерия, чтобы просто украинская артиллерия могла по ним навестись. То есть украинская армия людей не щадила, отправляла тупо как мясо, чтобы увидеть противника артиллерию", - рассказал он.Его бригада потеряла около 75% личного состава. "Это было под Новой Каховкой. После этого было много мобилизованных, и уже дальше мы в бои не вступали, мы просто были как резервная группа", - уточнил украинский пленный.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)