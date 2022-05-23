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Командование ВСУ использовало людей как приманку, рассказал пленный - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Командование ВСУ использовало людей как приманку, рассказал пленный
Командование ВСУ использовало людей как приманку, рассказал пленный - РИА Новости, 23.05.2022
Командование ВСУ использовало людей как приманку, рассказал пленный
Командование украинских войск использовало людей как приманку для артиллерии, рассказал военнопленный в видео, опубликованном Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:38
2022-05-23T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Командование украинских войск использовало людей как приманку для артиллерии, рассказал военнопленный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Моя и моих товарищей была конкретно задача - мы просто стояли как пушечное мясо, работала (российская) артиллерия, чтобы просто украинская артиллерия могла по ним навестись. То есть украинская армия людей не щадила, отправляла тупо как мясо, чтобы увидеть противника артиллерию", - рассказал он.Его бригада потеряла около 75% личного состава. "Это было под Новой Каховкой. После этого было много мобилизованных, и уже дальше мы в бои не вступали, мы просто были как резервная группа", - уточнил украинский пленный.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:38 23.05.2022
 
Командование ВСУ использовало людей как приманку, рассказал пленный

Пленный рассказал, что командование ВСУ использовало людей как приманку для артиллерии

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Командование украинских войск использовало людей как приманку для артиллерии, рассказал военнопленный в видео, опубликованном Минобороны РФ.
"Моя и моих товарищей была конкретно задача - мы просто стояли как пушечное мясо, работала (российская) артиллерия, чтобы просто украинская артиллерия могла по ним навестись. То есть украинская армия людей не щадила, отправляла тупо как мясо, чтобы увидеть противника артиллерию", - рассказал он.
Его бригада потеряла около 75% личного состава. "Это было под Новой Каховкой. После этого было много мобилизованных, и уже дальше мы в бои не вступали, мы просто были как резервная группа", - уточнил украинский пленный.
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12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
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