https://ria.ru/20220523/predstavlenie-1790193548.html

В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС

В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС - РИА Новости, 23.05.2022

В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление на должность нового министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:43

2022-05-23T15:43

2022-05-23T18:15

политика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление на должность нового министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.Как ранее сообщил источник РИА Новости, на пост главы МЧС "президент внес Куренкова". Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сенатор уточнил, что совместное заседание, на котором будет обсуждаться представленная кандидатура, состоится 24 мая. В нем примут участие комитеты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике.Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.

https://ria.ru/20220510/putin-1787790913.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, андрей клишас