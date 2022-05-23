https://ria.ru/20220523/predstavlenie-1790193548.html
В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС
В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС - РИА Новости, 23.05.2022
В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС
Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление на должность нового министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:43
2022-05-23T15:43
2022-05-23T18:15
политика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление на должность нового министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.Как ранее сообщил источник РИА Новости, на пост главы МЧС "президент внес Куренкова". Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сенатор уточнил, что совместное заседание, на котором будет обсуждаться представленная кандидатура, состоится 24 мая. В нем примут участие комитеты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике.Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.
https://ria.ru/20220510/putin-1787790913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, андрей клишас
15:43 23.05.2022 (обновлено: 18:15 23.05.2022)
В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС
Глава комитета Клишас подтвердил поступление в Совфед представления Путина на главу МЧС
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление на должность нового министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, на пост главы МЧС "президент внес Куренкова". Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет рассмотрено в сроки и в порядке, предусмотренном регламентом палаты", — написал Клишас в telegram.
Сенатор уточнил, что совместное заседание, на котором будет обсуждаться представленная кандидатура, состоится 24 мая. В нем примут участие комитеты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике.
Глава МЧС Евгений Зиничев
погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.