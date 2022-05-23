https://ria.ru/20220523/postavki-1790283865.html

Лавров: Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада

Лавров: Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада - РИА Новости, 24.05.2022

Лавров: Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада

Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-23T23:23

2022-05-23T23:23

2022-05-24T00:33

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины", - сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".

https://ria.ru/20220523/lavrov-1790285219.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире