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Лавров: Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада
Лавров: Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада - РИА Новости, 24.05.2022
Лавров: Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада
Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-23T23:23
2022-05-23T23:23
2022-05-24T00:33
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины", - сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире
23:23 23.05.2022 (обновлено: 00:33 24.05.2022)
Лавров: Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада
Глава МИД Лавров заявил, что Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада