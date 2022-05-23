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Правительство Германии блокирует поставки БМП Marder Киеву, сообщили СМИ
Правительство Германии блокирует поставки БМП Marder Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
Правительство Германии блокирует поставки БМП Marder Киеву, сообщили СМИ
Правительство и ведомство федерального канцлера Германии блокируют поставки боевых машин пехоты Marder Украине, пишет издание Bild. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:12
2022-05-23T18:12
2022-05-23T18:14
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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Правительство и ведомство федерального канцлера Германии блокируют поставки боевых машин пехоты Marder Украине, пишет издание Bild.Издание при этом не приводит конкретных ссылок на источник данной информации. Оно лишь отмечает, что во внутреннем документе министерства обороны, который имеется в расположении редакции, утверждается, что Германия могла бы "в течение шести недель" привести в боевое состояние часть из 100 БМП, которые может поставить страна Украине. В этой связи издание указывает, что если бы совет безопасности правительства одобрил соответствующее предложение концерна Rheinmetal, то БМП уже сейчас могли бы быть задействованы вооруженными силами Украины.Газета напоминает, что предложение Rheinmetal ждет своего одобрения с 22 апреля, "но федеральное правительство блокирует его".
https://ria.ru/20220523/pentagon-1790195899.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, киев
18:12 23.05.2022 (обновлено: 18:14 23.05.2022)
Правительство Германии блокирует поставки БМП Marder Киеву, сообщили СМИ
Bild: правительство Германии блокирует поставки БМП Marder Украине