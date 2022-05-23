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ЕС продолжит поставки оружия Киеву в ущерб своим интересам, считает эксперт
ЕС продолжит поставки оружия Киеву в ущерб своим интересам, считает эксперт - РИА Новости, 23.05.2022
ЕС продолжит поставки оружия Киеву в ущерб своим интересам, считает эксперт
Страны Евросоюза продолжат и дальше поставлять вооружения на Украину в ущерб собственным национальным интересам и оборонному потенциалу, считает главный... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:46
2022-05-23T12:46
2022-05-23T12:46
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза продолжат и дальше поставлять вооружения на Украину в ущерб собственным национальным интересам и оборонному потенциалу, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, согласно которому военные запасы Евросоюза исчерпаны, а одной из основных причин этого является военная помощь Украине."Возможности масштабных поставок европейских вооружений Киеву действительно исчерпаны и уже идут в ущерб самим странам ЕС. Тем не менее, военная помощь Украине будет продолжена - пока о сокращении поставок вооружений и снижении динамики конфликта речи не идёт", - сказал Коротченко РИА Новости.Эксперт пояснил, что главный посыл заявления главы евродипломатии заключается в том, что военная помощь ЕС зачастую ничем не компенсируется – ни деньгами, ни военной техникой, которая могла бы заменить армиям европейских стран те вооружения, которые они "дарят" Киеву.Коротченко подчеркнул, что ощутимую часть военной помощи Украина получает сегодня от не входящих в Евросоюз США и Великобритании.
https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html
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цены на нефть, жозеп боррель, украина, киев, сша, евросоюз, в мире
ЕС продолжит поставки оружия Киеву в ущерб своим интересам, считает эксперт
Военный эксперт Коротченко: ЕС продолжит поставки вооружения Киеву в ущерб своим интересам